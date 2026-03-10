Azambuja disponível para avançar com regulamento de utilização das viaturas municipais

PSD insiste na criação de um regulamento que estabeleça normas rigorosas para o uso de veículos da frota municipal e PS diz estar disponível para avançar. Em Janeiro o vereador da CDU desta autarquia foi confrontado por andar às compras com um carro da câmara.

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), disse estar disponível para avançar com a elaboração de um regulamento de utilização das viaturas municipais que estabeleça normas para uso de veículos da frota municipal. O autarca falava na última reunião pública do executivo municipal a propósito dessa sugestão dos vereadores do PSD, na sequência da polémica que envolve a utilização de uma viatura da câmara por parte do vereador da CDU para fazer compras pessoais.

“Manifestei essa disponibilidade para efectuarmos, em conjunto, um regulamento para que as coisas fiquem claras”, disse Silvino Lúcio, acrescentando que falou com outros autarcas que integram a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e da Área Metropolitana de Lisboa, mas que nenhum lhe disse ter regulamento com esse propósito.

A vereadora do PSD, Margarida Lopes, afirmou, por sua vez, que a “maior parte dos municípios tem regulamento” para utilização das viaturas municipais e que se Azambuja não tem deveria ter. A social-democrata lamentou ainda que as respostas que o município deu ao PSD acerca do caso do vereador da CDU, nomeadamente à solicitação de documentos que comprovassem a veracidade do que foi dito para justificar a utilização de viatura municipal que foi vista num hipermercado, tenham sido “muito vagas” e que não tenham ajudado a esclarecer e corroborar a versão apresentada por António Torrão. “Não responde em nada àquilo que perguntámos”, vincou.

O vereador da CDU na Câmara de Azambuja, António Torrão, recorde-se, foi confrontado em reunião pública do executivo municipal pelos vereadores do PSD acerca da utilização de uma viatura daquela autarquia para a realização de compras pessoais, a 7 de Janeiro, num hipermercado localizado no Cartaxo. Facto que o vereador com pelouros assumiu publicamente, explicando que tinha saído de uma reunião em Santarém e que parou no hipermercado quando ia a caminho de casa. O PSD disse que ia apresentar queixa-crime no Ministério Público.