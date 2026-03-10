Oposição chumba revisão ao orçamento em Alenquer

A revisão ao orçamento municipal de Alenquer para 2026, destinada a acomodar despesas com os estragos provocados pelo mau tempo, foi chumbada pela oposição. A alteração ao mapa de pessoal também não passou, apesar dos documentos terem sido discutidos em reunião privada.

A proposta de 1.ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano (GOP) para 2026 da Câmara Municipal de Alenquer foi chumbada na reunião de câmara realizada na segunda-feira, 9 de Março, com os votos contra dos dois vereadores do PSD, do Chega e do vereador independente Tiago Pedro.

A alteração pretendia ajustar o orçamento municipal às despesas resultantes das intempéries que atingiram o concelho no final de Janeiro e início de Fevereiro. Apesar de o documento ter resultado de uma reunião privada entre os vereadores do executivo, acabou por ser rejeitado na reunião pública do órgão.

