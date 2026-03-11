Ex-autarcas em Santarém criam cooperativa de habitação

Várias figuras ligadas à actividade política e associativa em Santarém e na região estão entre os 27 fundadores da Cooperativa de Habitação UrbisJovem, constituída no dia 10 de Março no Cartório Notarial de Almeirim. O presidente da direcção é José Arruda - conhecido militante socialista e amigo próximo do novo Presidente da República António José Seguro - que é há muitos anos secretário-geral da Associação de Municípios Portugueses do Vinho e preside à delegação distrital de Santarém da SEDES – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social.

José Arruda tem como parceiros neste novo projecto pessoas de diferentes quadrantes político-partidários com experiência autárquica, alguns deles que estiveram com ele na cooperativa de habitação Habijovem, que na década de 90 construiu quase uma centena de fogos no bairro de São Domingos, em Santarém. Luís Arrais (ex-presidente da Junta de São Nicolau, em Santarém, pelo PSD e actual presidente da Federação de Ginástica de Portugal); Vítor Varejão (ex-eleito do PSD na Assembleia Municipal de Santarém e dirigente da Associação de Ginástica de Santarém); Carlos Catalão (ex-autarca do PS na Assembleia Municipal de Santarém e na União de Freguesias da Cidade de Santarém); Paulo Chora (dirigente da Associação de Ginástica de Santarém e ex-eleito da CDU e do BE na Assembleia Municipal de Santarém); e Jorge Costa Rosa (advogado, ex-eleito do PSD na Assembleia Municipal de Santarém) estão entre os fundadores. Paulo Neves, do Algarve, assumiu a presidência da assembleia geral da cooperativa e Horácio Pina Prata, de Coimbra, preside ao conselho fiscal.

“40 anos depois, estou a tentar repetir a história, contribuindo, com ‘mais malucos’, (das então Habijovem), para a constituição notarial, hoje, de uma Cooperativa, na expectativa de vir a apoiar os meus filhos e outros, para ajudar no acesso à sua primeira habitação (se quiserem), como eu e os meus irmãos conseguimos nesses tempos. Veremos se somos capazes outra vez. Um pequeno passo que pode fazer renascer soluções”, partilhou José Arruda nas suas redes sociais.

Recorde-se que a Habijovem/Santarém – Habitação e Construção C.R.L. cooperativa de habitação sediada em Santarém, foi criada no final dos anos 80 com o objectivo de promover a construção de casas a preços controlados, sobretudo destinadas a jovens e famílias com menor capacidade financeira. Foi uma das primeiras iniciativas locais de habitação cooperativa em Santarém. Em 1989 lançou um projeto de construção de habitação a preços controlados para jovens, aproveitando uma linha de crédito bonificado disponível na época. O projecto materializou-se em 1994, quando foram concluídos os edifícios e entregues os apartamentos. No total foram construídos 98 apartamentos no bairro de São Domingos, em Santarém. O investimento na construção rondou 4 milhões de euros, segundo informação disponível. Esse conjunto habitacional ficou conhecido localmente como Praceta Habijovem, onde ainda existem edifícios associados ao projecto.

