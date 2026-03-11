uma parceria com o Jornal Expresso
11/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 11-03-2026 15:52

Lezíria do Tejo promove-se na principal feira internacional de investimento imobiliário

Vários autarcas da Lezíria do Tejo estiveram em Cannes, durante o MIPIM
Pela primeira vez, a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo está a participar no MIPIM em Cannes, França, promovendo a região junto de investidores internacionais.

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) está a participar pela primeira vez no MIPIM em Cannes, França, com um stand próprio, reforçando a estratégia de promoção internacional do território e captação de investimento para a região. O MIPIM é apresentado como a principal feira internacional de investimento imobiliário e promoção de cidades e regiões.

O presidente da CIMLT, João Leite, refere que esta presença permite dar visibilidade à Lezíria do Tejo junto de investidores internacionais, apresentar oportunidades de investimento e projectos estruturantes, bem como estabelecer contactos com promotores, fundos e entidades públicas, posicionando a região no mapa global do investimento imobiliário e do desenvolvimento urbano.

Segundo o autarca, que preside também à Câmara de Santarém, a CIMLT está também a divulgar internacionalmente a localização estratégica da região e a sua proximidade ao futuro Novo Aeroporto de Lisboa, a construir no concelho de Benavente. Uma infraestrutura apontada como factor determinante para reforçar a atractividade do território e abrir novas oportunidades de desenvolvimento económico e investimento.

