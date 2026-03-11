Vereadora do Chega renuncia ao mandato na Câmara de Ourém
Vereadora do Chega na Câmara de Ourém, Rita Sousa, renunciou ao mandato, numa decisão comunicada ao município a 4 de Março e que já levou à recusa da segunda candidata da lista. O terceiro nome do partido, Luís Alves, foi entretanto convocado para assumir funções no executivo.
A vereadora do Chega na Câmara de Ourém, Rita Sousa, renunciou ao mandato por razões pessoais, numa saída que obriga já à segunda substituição na lista do partido. Depois da renúncia da própria vereadora, também a segunda candidata, Natalina Vieira, recusou assumir funções, estando agora convocado o terceiro nome da lista, Luís Alves. A comunicação da renúncia de Rita Sousa deu entrada na câmara municipal no dia 4 de Março. A informação foi confirmada à agência Lusa por fonte do município.
Na sequência dessa saída, os serviços municipais convocaram Natalina Vieira, segunda elemento da lista do Chega às autárquicas de 2025, mas esta também renunciou ao lugar. O partido deverá assim passar a estar representado no executivo por Luís Alves, terceiro nome da candidatura. Rita Sousa foi a cabeça-de-lista do Chega à Câmara de Ourém nas eleições autárquicas de 12 de Outubro de 2025. Na altura, assumia-se como estreante na política e dizia aceitar o desafio por acreditar que podia ajudar a população e contribuir para a mudança no concelho e no país. Em entrevista à Lusa, em Julho do ano passado, a então candidata, de 51 anos e intermediária de crédito, afirmava ter como objectivo alcançar um bom resultado eleitoral e começar a trazer a Ourém os “ventos de mudança”. Nas autárquicas de 2025, a coligação PSD/CDS-PP, liderada por Luís Albuquerque, venceu as eleições e garantiu cinco mandatos, assegurando ao actual presidente da câmara um terceiro e último mandato. O Chega ficou em segundo lugar e o PS em terceiro, repartindo entre si os dois mandatos restantes no executivo municipal. A Lusa tentou contactar Rita Sousa, mas sem sucesso.