Presidente de Abrantes quer Regionalização como saída para os bloqueios do Interior

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, defendeu na assembleia municipal a regionalização como uma resposta estrutural aos bloqueios que continuam a travar o desenvolvimento do Interior. A posição surgiu durante um debate sobre acessibilidades, centrado no IC9 e na Estrada Nacional 118, na sequência de uma intervenção do presidente da Junta de Tramagal, António José Carvalho. Manuel Valamatos revelou que tem agendada reunião com o ministro das Infraestruturas, na qual voltará a insistir na necessidade de avançar com obras há muito reclamadas para a região, em particular no que diz respeito ao IC9 e à EN118 na zona do Tramagal. O autarca lamentou que, ao longo dos anos, se tenham sucedido promessas de vários governos sem que os investimentos estruturantes saiam do papel. “Esta região merecia o IC9 há muito tempo””, afirmou, sublinhando que, “se fosse em Lisboa ou no Porto, já estaria feito”. Segundo explicou, existe já uma verba destinada a um estudo para a conclusão do IC9, matéria que pretende agora ver clarificada junto do Governo.

Manuel Valamatos deixou um apelo veemente à Regionalização, defendendo que o Interior precisa de mais capacidade de decisão e de maior autonomia financeira para resolver os seus problemas sem ficar dependente da centralidade de Lisboa. O presidente da câmara considerou que chegou o momento de assumir esta “luta pela Regionalização”, em nome do poder local, da coesão territorial e do respeito pelos territórios do Interior. “Temos que transformar o país para que olhem para as nossas regiões e que não seja apenas nas vésperas de eleições que toda a gente fala em coesão territorial. Se não fossem os autarcas a pôr a mão na massa, o que seria dos nossos territórios?”, afirmou.

No debate foi também referido o caso da Estrada Nacional 2 como exemplo de matérias em que uma maior transferência de competências poderia permitir respostas mais rápidas e ajustadas à realidade local. Já António José Carvalho lembrou que os problemas de acessibilidade ao Tramagal se arrastam há décadas. O autarca defendeu a rectificação das vias na freguesia, a reformulação do túnel do Rossio, a melhoria da inserção da EN118 nas localidades e a criação de uma nova ligação à A23. Referindo-se ao Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), o presidente da junta considerou que Abril poderá abrir uma nova oportunidade para concretizar algumas destas intervenções e apelou ao empenho conjunto das entidades envolvidas.