uma parceria com o Jornal Expresso
15/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 15-03-2026 07:00

Presidente de Abrantes quer Regionalização como saída para os bloqueios do Interior

Presidente de Abrantes quer Regionalização como saída para os bloqueios do Interior
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Manuel Valamatos aproveitou debate sobre o IC9 e a EN118 para atacar a centralização do país e exigir mais poder e financiamento para os territórios do Interior.

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, defendeu na assembleia municipal a regionalização como uma resposta estrutural aos bloqueios que continuam a travar o desenvolvimento do Interior. A posição surgiu durante um debate sobre acessibilidades, centrado no IC9 e na Estrada Nacional 118, na sequência de uma intervenção do presidente da Junta de Tramagal, António José Carvalho. Manuel Valamatos revelou que tem agendada reunião com o ministro das Infraestruturas, na qual voltará a insistir na necessidade de avançar com obras há muito reclamadas para a região, em particular no que diz respeito ao IC9 e à EN118 na zona do Tramagal. O autarca lamentou que, ao longo dos anos, se tenham sucedido promessas de vários governos sem que os investimentos estruturantes saiam do papel. “Esta região merecia o IC9 há muito tempo””, afirmou, sublinhando que, “se fosse em Lisboa ou no Porto, já estaria feito”. Segundo explicou, existe já uma verba destinada a um estudo para a conclusão do IC9, matéria que pretende agora ver clarificada junto do Governo.
Manuel Valamatos deixou um apelo veemente à Regionalização, defendendo que o Interior precisa de mais capacidade de decisão e de maior autonomia financeira para resolver os seus problemas sem ficar dependente da centralidade de Lisboa. O presidente da câmara considerou que chegou o momento de assumir esta “luta pela Regionalização”, em nome do poder local, da coesão territorial e do respeito pelos territórios do Interior. “Temos que transformar o país para que olhem para as nossas regiões e que não seja apenas nas vésperas de eleições que toda a gente fala em coesão territorial. Se não fossem os autarcas a pôr a mão na massa, o que seria dos nossos territórios?”, afirmou.
No debate foi também referido o caso da Estrada Nacional 2 como exemplo de matérias em que uma maior transferência de competências poderia permitir respostas mais rápidas e ajustadas à realidade local. Já António José Carvalho lembrou que os problemas de acessibilidade ao Tramagal se arrastam há décadas. O autarca defendeu a rectificação das vias na freguesia, a reformulação do túnel do Rossio, a melhoria da inserção da EN118 nas localidades e a criação de uma nova ligação à A23. Referindo-se ao Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), o presidente da junta considerou que Abril poderá abrir uma nova oportunidade para concretizar algumas destas intervenções e apelou ao empenho conjunto das entidades envolvidas.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Vale Tejo
    11-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região