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Política | 16-03-2026 12:00

Santarém incluído na primeira Presidência aberta de António José Seguro

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Distrito de Santarém vai estar no roteiro da primeira Presidência aberta de António José Seguro, marcada para a segunda semana de Abril e centrada nos territórios do Centro do país mais afectados pelo mau tempo.

A primeira Presidência aberta do Presidente da República, António José Seguro, vai decorrer na semana de 6 de Abril, logo após a Páscoa, e abranger os distritos de Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém, confirmou a Presidência da República numa nota divulgada no sábado, 15 de Março. Segundo a informação oficial, a iniciativa será dedicada às regiões da zona Centro afectadas pelas recentes intempéries, que provocaram danos humanos e materiais significativos. Santarém integra assim o roteiro desta primeira deslocação de proximidade do novo chefe de Estado, numa visita que pretende dar voz às populações atingidas e acompanhar no terreno os impactos deixados pelo mau tempo.
De acordo com a nota publicada no site da Presidência, António José Seguro vai deslocar-se aos territórios afectados para ouvir as populações e avaliar os efeitos das intempéries, bem como as necessidades de resposta e recuperação das zonas sinistradas. O programa detalhado da visita ainda não é conhecido, devendo ser divulgado oportunamente. O anúncio inicial foi feito depois de uma visita à aldeia de Mourísia, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, uma das zonas marcadas pelos incêndios de 2025. Durante a campanha eleitoral, António José Seguro tinha prometido que, se fosse eleito, faria a primeira Presidência aberta precisamente numa das regiões mais afectadas pelas intempéries e por outras situações extremas.

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