Comunistas acusam “calculismo político” em entendimento autárquico em Benavente

A Comissão Concelhia de Benavente do PCP criticou o acordo entre a coligação AD – PSD/CDS e o partido Chega para a distribuição de pelouros no executivo municipal, considerando tratar-se de um “exercício de calculismo político” que levanta dúvidas sobre o programa a implementar no concelho.

O entendimento surge, segundo os comunistas, após declarações feitas durante a campanha eleitoral que, recordam, apontavam no sentido de afastamento entre as duas forças políticas. O PCP sublinha que a presidente da câmara, ainda enquanto candidata, terá afirmado que governaria sem alianças com o Chega, independentemente dos resultados eleitorais.

Para os comunistas, o acordo agora anunciado indicia uma estratégia de distribuição de pelouros e lugares com o objectivo de assegurar uma maioria nos órgãos autárquicos, permitindo à coligação PSD/CDS executar o seu programa “sem entraves”.

Embora reconheça que este tipo de entendimentos não configura qualquer ilegalidade, o PCP entende que o mesmo expõe uma alegada “conivência do PSD com o projecto reaccionário representado pelo partido Chega”, acrescentando que situações semelhantes têm ocorrido noutros concelhos do país.

Perante este cenário, a estrutura concelhia do PCP reafirma o compromisso de centrar a sua acção na defesa dos interesses da população e do território, bem como no combate ao que considera serem retrocessos para o concelho.

Os comunistas asseguram ainda que a CDU manterá uma intervenção assente nos princípios da democracia, do trabalho, da honestidade e da competência, evocando a sua actuação em anteriores períodos de gestão autárquica em Benavente.