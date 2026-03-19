Reunião da Assembleia de Freguesia da Póvoa e Forte da Casa remarcada para 27 de Março

A Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, que estava agendada para sexta-feira, 20 de Março, foi desmarcada e adiada para 27 de Março. O MIRANTE sabe que a presidente da mesa da Assembleia de Freguesia, Luísa Santos (Coligação Nova Geração), informou os eleitos de que a reunião não se podia realizar por não ter sido publicada a convocatória em edital, conforme exige a lei.

Além disso, o presidente da União de Freguesias, António Inácio, eleito pela Nova Geração, mas já sem o apoio da coligação, alegou que ainda não tinha terminado a construção do novo orçamento para 2026, após o chumbo do documento na Assembleia de Freguesia de Dezembro de 2025.

A O MIRANTE, o edil explicou que a reunião, ao abrigo do estatuto da oposição, se realizou a 16 de Março, tendo sido sugeridas alterações específicas ao documento, o que não permitiu tempo suficiente para o apresentar aos eleitos.

Recorde-se que o executivo está a gerir a junta com o orçamento de 2025, depois de o deste ano ter sido chumbado. A próxima Assembleia de Freguesia vai definir quem irá substituir os dois ex-eleitos da Coligação Nova Geração que integravam o executivo (Maria João Marques e Bruno Marquitos), e que abandonaram o cargo em rota de colisão com António Inácio, não se sabendo, para já, se serão encontradas soluções.

Na ordem de trabalhos da Assembleia de Freguesia estará ainda em votação, para além do orçamento para 2026, já alterado, o novo mapa de pessoal, a tabela de taxas e licenças e o exercício de funções a meio tempo do vogal do executivo José Runa, do Chega.

António José Inácio garantiu ao jornal que o novo edital a convocar a reunião da Assembleia para 27 de Março será publicado de acordo com a lei no dia 20 de Março.

