Câmara de Alenquer retira proposta de contratação de 63 funcionários

A Câmara de Alenquer excede a média nacional no que diz respeito ao número de funcionários, mas queria contratar mais 63 pessoas para o mapa de pessoal de 2026. O ponto já tinha sido chumbado a 9 de Março e agora foi retirado da ordem de trabalhos após a oposição dizer que iria reprovar o documento.

João Nicolau garante que os funcionários fazem falta e que as necessidades foram elaboradas por cada serviço camarário, tendo em conta as diversas aposentações previstas. O edil deu como exemplo o facto de não existir na Câmara de Alenquer um único técnico superior de segurança. Acrescentou ainda que o gabinete de comunicação está a funcionar nos mínimos, sendo ainda necessários muitos assistentes operacionais. “Não estamos a falar de encher gabinetes, estamos a falar de pessoas que são necessárias”, disse, alertando que, se as coisas não se fizerem internamente, têm de ser contratadas externamente (empresas), o que fica muito mais caro para os cofres do município.

A oposição considera um exagero o número de contratações sugeridas e aponta erros cometidos no passado. O ponto acabou por ser retirado e João Nicolau sugeriu à oposição propostas para elaborar um novo mapa de pessoal, mais curto.