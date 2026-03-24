uma parceria com o Jornal Expresso
24/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 24-03-2026 11:41

Manuela Estevão cada vez mais isolada no Chega de Santarém

Manuela Estevão cada vez mais isolada no Chega de Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Denúncia de Manuela Estevão contra a distrital do Chega em Santarém expôs uma guerra interna e reforçou a ideia de que a líder da concelhia se tornou uma figura cada vez mais isolada dentro do partido no distrito. Entre acusações de intimidação, ostracização de militantes e até uma sede de porta fechada a autarcas eleitos, o conflito revela uma ruptura política e um afastamento entre a estrutura distrital e a concelhia.

A guerra interna no Chega no distrito voltou à ordem do dia depois da presidente da concelhia de Santarém denunciar publicamente um ambiente de “crispação profunda”, “intimidação” e ausência de diálogo com a distrital. A sucessão de episódios e o tom das acusações mostram que Manuela Estevão é, cada vez mais, uma “persona non grata” dentro da estrutura distrital do partido. Em declarações à Lusa, a dirigente descreveu um partido fracturado, com concelhias sem apoio, sem acompanhamento e sem canais de comunicação regulares com a direcção distrital, liderada pelo deputado José Dotti. Segundo Manuela Estevão, o afastamento entre a distrital e as estruturas locais está a comprometer a consolidação do partido na região, criando um ambiente de desconfiança e bloqueio interno num partido que ainda procura afirmar-se no território.
A contestação ganhou corpo com um comunicado subscrito por militantes e autarcas, que fala em mais de 200 membros “ostracizados” pela distrital e acusa José Dotti e o vice-presidente Pedro Correia, vereador na Câmara de Santarém, de cultivarem um estilo de liderança marcado pelo autoritarismo, pela divisão e pelo afastamento de quem discorda. A situação mais simbólica dessa guerra interna ocorreu a 17 de Março, quando 11 dos 14 autarcas eleitos pelo Chega em Santarém se deslocaram à sede distrital para uma reunião com o coordenador autárquico nacional, Carlos Magno, e encontraram a porta fechada devido à mudança da fechadura, alegadamente sem aviso prévio.
O episódio foi lido pelos contestatários como uma humilhação e uma tentativa deliberada de bloquear a actividade política da concelhia de Santarém. Mais do que um simples incidente logístico, o caso tornou-se o retrato perfeito do ambiente de ruptura que se vive no partido e da falta de espaço político que Manuela Estevão e os seus apoiantes dizem sentir no distrito.
Do outro lado, José Dotti rejeita por completo o cenário traçado pela concelhia, garante que não houve intimidação e atribui as fricções ao desgaste provocado por quatro actos eleitorais em apenas dois anos. Também Pedro Correia nega qualquer quebra de comunicação. Mas as explicações da distrital não apagam a percepção de isolamento crescente em torno de Manuela Estevão, cada vez mais afastada do núcleo de poder distrital.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Vale Tejo
    18-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região