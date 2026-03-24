PCP acusa Câmara de Benavente de “negócio da doença” e convoca acção pública

A Comissão Concelhia de Benavente do PCP manifestou oposição à moção aprovada na última reunião da Câmara Municipal, que defende o regresso da Parceria Público-Privada (PPP) ao Hospital de Vila Franca de Xira, considerando tratar-se de uma medida que não responde aos problemas do sector.

O documento foi aprovado com os votos favoráveis da AD e do Chega, a abstenção do PS e o voto contra da CDU. Os comunistas rejeitam a proposta, que surge, segundo referem, num contexto de degradação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e de dificuldades no funcionamento do hospital, apontando como exemplo o encerramento da urgência obstétrica e a concentração desse serviço no Hospital de Loures.

Na nota de imprensa, o PCP considera que a gestão em regime de PPP não constitui solução para os problemas identificados, sustentando que estes resultam da falta de investimento, da dificuldade em reter profissionais e da ausência de um modelo de gestão eficaz. Acrescenta ainda que a moção traduz uma “manipulação política e ideológica”, ao classificar o fim das PPP como uma decisão ideológica e o seu eventual regresso como uma opção técnica.

Os comunistas acusam também o Governo de pretender alargar este modelo à gestão dos cuidados de saúde primários, referindo a possibilidade de a UCSP de Benavente vir a ser convertida numa USF modelo C, em regime de PPP.

Defendendo um SNS “público, robusto e de qualidade”, o PCP sublinha que os hospitais privados devem funcionar com receitas próprias, sem recurso a financiamento público que garanta lucros.

Neste contexto, a Comissão Concelhia de Benavente do PCP anunciou a realização de uma concentração em defesa do Serviço Nacional de Saúde no dia 21 de Abril, em frente ao Centro de Saúde de Benavente, apelando à participação da população.