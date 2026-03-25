Cartaxo abriu debate distrital do PSD mas fragilidade interna continua à vista

O Centro Cultural do Cartaxo recebeu, na noite de 23 de Março, a sessão de abertura do ciclo de debates “Distrito de Santarém à Conversa”, uma iniciativa lançada pela comissão política distrital do PSD de Santarém com o objectivo de percorrer os concelhos do distrito e fomentar a discussão em torno dos principais desafios da região. A sessão contou com a presença do ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, num encontro que reuniu autarcas, militantes e simpatizantes sociais-democratas. Entre os presentes esteve também o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, que nas redes sociais destacou o ambiente de “grande proximidade e partilha”, sublinhando a importância da presença do governante para a reflexão sobre o futuro do território.

O ciclo é liderado por Ricardo Oliveira, presidente da Comissão Política Distrital do PSD, e assenta num formato itinerante, com a promessa de passar “de terra em terra”, ouvindo militantes, autarcas e sociedade civil. Apesar do tom mobilizador, o arranque desta iniciativa acontece numa fase em que o PSD distrital continua a dar sinais de fragilidade interna. Nas recentes eleições para as estruturas concelhias e para a distrital, votaram apenas 436 militantes em todo o distrito, num universo que expõe dificuldades de participação. A esse quadro soma-se a existência de várias concelhias desactivadas ou sem listas candidatas, revelando um partido que procura mostrar dinâmica no terreno, mas que ainda tem por resolver problemas de implantação e organização interna.

