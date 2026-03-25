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Política | 25-03-2026 10:00

Estacionamento selvagem é obstáculo à circulação em rua de Torres Novas

Estacionamento selvagem é obstáculo à circulação em rua de Torres Novas
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Ocupação indevida das faixas da estrada para estacionamento é um obstáculo à circulação numa das principais artérias da cidade. Município fala em abuso e pede cooperação das autoridades para “disciplinar” estacionamento.

O estacionamento impróprio nos dois lados da Rua Miguel de Arnide, uma das principais artérias da cidade de Torres Novas, faz com que o caos se instale naquela zona, impedindo a normal fruição do trânsito. O alerta foi deixado na última reunião pública do executivo da Câmara de Torres Novas pela vereadora do PSD, Maria Leão.

“Pensamos que se verifica uma situação inadmissível com veículos estacionados dos dois lados da via, transformando uma rua de duas vias numa passagem extremamente condicionada, onde na prática os condutores são obrigados a parar, a esperar para depois poder avançar”, referiu, pedindo solução para “esta artéria que é uma das principais da cidade”.

O vereador com o pelouro do trânsito, Francisco Dinis, disse que o que acontece naquela rua é “claramente uma questão de abuso” que já foi reportado às autoridades para que possam actuar em conformidade.

O presidente do município, José Trincão Marques, admitiu que o “trânsito é um problema complicado” na cidade que estão empenhados em resolver e que esperam em breve voltar a reunir com as autoridades com o objectivo de se “disciplinar” o estacionamento.

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