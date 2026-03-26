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Política | 26-03-2026 10:35

Movimento “Nova Distrital” surge para pôr ordem na distrital de Santarém do CHEGA

Movimento “Nova Distrital” surge para pôr ordem na distrital de Santarém do CHEGA
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José Luís Albuquerque, antigo vice‑presidente da distrital é o rosto da alternativa .

Um grupo de militantes da Distrital de Santarém do CHEGA anunciou o apoio ao movimento “Nova Distrital”, que propõe José Luís Albuquerque como candidato à presidência da estrutura. Os apoiantes defendem que a iniciativa surge como resposta ao que descrevem como um clima de instabilidade e afastamento entre a dire cção distrital e as bases do partido.
José Luís Albuquerque, antigo vice‑presidente da distrital, afirma que a sua demissão anterior resultou de divergências com práticas que considera autoritárias. O candidato sublinha que pretende contribuir para restaurar a união interna e recuperar militantes que se afastaram nos últimos anos.
O movimento critica a atual Comissão Política Distrital, apontando processos disciplinares, exonerações de concelhias e abandono das estruturas locais como fatores que, segundo os militantes, contribuíram para o isolamento político da distrital. A candidatura defende uma gestão mais aberta, assente no diálogo e na participação das bases.
Entre as prioridades apresentadas estão o reforço do apoio aos autarcas e representantes locais, a reaproximação aos militantes e a rejeição do que classificam como práticas de "continuísmo" dentro da estrutura.
A candidatura de Albuquerque destaca ainda que pretende travar a saída de eleitos e devolver estabilidade ao distrito, num contexto em que várias notícias recentes têm dado conta de tensões internas e críticas à actual liderança.
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