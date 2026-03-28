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Política | 28-03-2026 10:00

Passadeiras põem peões em risco e aquecem Assembleia Municipal do Cartaxo

Passadeiras põem peões em risco e aquecem Assembleia Municipal do Cartaxo
Orlando Casqueiro - foto O MIRANTE
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Falta de sinalização em várias passadeiras do concelho do Cartaxo levou a assembleia municipal a exigir uma resposta urgente da câmara, com a CDU a alertar para os perigos junto a escolas, paragens de autocarro e zonas centrais da cidade.

A falta de sinalização em várias passadeiras do concelho do Cartaxo está a preocupar a assembleia municipal, que aprovou uma moção da CDU a recomendar ao executivo municipal uma intervenção urgente para corrigir as falhas identificadas, sobretudo em zonas de maior circulação pedonal. O alerta foi lançado por Orlando Casqueiro, deputado da CDU, que denunciou a existência de “inúmeras passadeiras sem a sinalização horizontal, vertical e semafórica legalmente exigida”, apontando como locais mais problemáticos a zona da Escola Secundária do Cartaxo, a paragem de autocarros no Largo Vasco da Gama e a envolvente da Praça do Mercado Municipal. Na sua intervenção, considerou que esta realidade representa um risco sério para a segurança dos peões, em especial dos jovens que diariamente utilizam os transportes públicos. O eleito advertiu ainda para eventuais responsabilidades financeiras do município em caso de acidente, lembrando que a ausência de sinalização adequada pode levar as seguradoras a recusarem indemnizações.
A moção reuniu consenso entre as várias bancadas. Miguel Ribeiro, do Chega, manifestou apoio à iniciativa e sublinhou que a sinalização rodoviária já constava das preocupações do partido. Também o PSD se associou à recomendação, com Pedro Mesquita Lopes a levantar dúvidas sobre o cumprimento da empreitada de repavimentação em curso. Já o PS defendeu que a recomendação deve abranger todas as freguesias do concelho. Perante as críticas, o presidente da câmara, João Heitor, reconheceu a existência de passadeiras por pintar e outras a necessitar de reforço ou recuperação, garantindo, no entanto, que o município já tem em curso um procedimento para avançar com a pintura e outras intervenções de manutenção nas vias.

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