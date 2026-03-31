Falha na entrega de flores no Dia da Mulher leva presidente de Mação a pedir desculpa

A distribuição de flores às funcionárias da Câmara Municipal de Mação, assinalando o Dia da Mulher, acabou por gerar desagrado e motivou explicações do executivo. Segundo a vereadora Margarida Lopes (PSD), enquanto nas juntas de freguesia a iniciativa decorreu dentro do previsto, no município houve funcionárias que só receberam a flor dois ou três dias depois da data comemorativa e outras que não chegaram sequer a recebê-la.

Confrontado com a situação em reunião de câmara, o presidente José Martins reconheceu a falha e assumiu o erro. “Efectivamente, não devia ter acontecido”, afirmou, pedindo desculpa às funcionárias que não foram contempladas. O autarca admitiu que “houve algo que correu menos bem” e explicou que o problema só foi sinalizado mais tarde. Num tom descontraído, referiu ainda que, “se estivesse cá nesse dia, talvez isso pudesse ter sido corrigido”, assegurando que a situação será tida em conta para evitar falhas futuras.