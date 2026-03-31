uma parceria com o Jornal Expresso
31/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 31-03-2026 13:17

Falha na entrega de flores no Dia da Mulher leva presidente de Mação a pedir desculpa

Falha na entrega de flores no Dia da Mulher leva presidente de Mação a pedir desculpa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O presidente da Câmara de Mação, José Fernando Mendes Martins, pediu desculpa pela falha na distribuição de flores às funcionárias do município no Dia Internacional da Mulher.

A distribuição de flores às funcionárias da Câmara Municipal de Mação, assinalando o Dia da Mulher, acabou por gerar desagrado e motivou explicações do executivo. Segundo a vereadora Margarida Lopes (PSD), enquanto nas juntas de freguesia a iniciativa decorreu dentro do previsto, no município houve funcionárias que só receberam a flor dois ou três dias depois da data comemorativa e outras que não chegaram sequer a recebê-la.
Confrontado com a situação em reunião de câmara, o presidente José Martins reconheceu a falha e assumiu o erro. “Efectivamente, não devia ter acontecido”, afirmou, pedindo desculpa às funcionárias que não foram contempladas. O autarca admitiu que “houve algo que correu menos bem” e explicou que o problema só foi sinalizado mais tarde. Num tom descontraído, referiu ainda que, “se estivesse cá nesse dia, talvez isso pudesse ter sido corrigido”, assegurando que a situação será tida em conta para evitar falhas futuras.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Vale Tejo
    25-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região