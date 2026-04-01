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Política | 01-04-2026 17:09

Câmara de Coruche aprova voto de pesar por morte de antigo bombeiro municipal

Câmara de Coruche aprova voto de pesar por morte de antigo bombeiro municipal
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A homenagem institucional surge após críticas quanto à ausência de representação oficial nas cerimónias fúnebres.

A Câmara Municipal de Coruche aprovou, em reunião ordinária realizada em 1 de Abril, um voto de pesar pelo falecimento de Marcolino Serra Cabaço, antigo bombeiro municipal, que morreu aos 69 anos.
Marcolino Serra Cabaço ingressou na corporação na década de 70, atingiu a categoria de bombeiro municipal de 2.ª classe e aposentou-se em 2008. Ao longo desse percurso, ficou associado a uma vida de dedicação à comunidade, marcada pelo compromisso com o socorro e com o lema “vida por vida”.
De acordo com a informação fúnebre, o corpo esteve em câmara ardente na Igreja de São Pedro, em Coruche, no dia 28 de Março, tendo as cerimónias religiosas decorrido no mesmo local, seguindo-se a cremação no Crematório Municipal de Almeirim.
Na reunião do executivo, foi aprovado um voto de pesar a transmitir à família, tendo sido igualmente cumprido um minuto de silêncio em sua homenagem.

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