Vários militantes ribatejanos na Comissão Nacional do PS

Vários militantes socialistas do distrito de Santarém foram eleitos para a Comissão Nacional do PS, durante o recente congresso do partido, que decorreu em Viseu. Para além de Hugo Costa, presidente da Federação Distrital de Santarém, e de Sónia Sanfona, presidente da Associação Nacional de Autarcas do PS, que têm assento nesse órgão por inerência, foram eleitos para a Comissão Nacional: Carlos Nestal (Santarém); Francisco Dinis (Torres Novas); Mafalda Fonseca (Rio Maior); Mara Lagriminha (Coruche); Mário Balsa (Entroncamento); e Nuno Mira (Chamusca).

A Comissão Nacional do Partido Socialista é o mais importante órgão entre congressos. No congresso, José Luís Carneiro foi reeleito secretário-geral do PS.