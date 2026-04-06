Primeira Presidência aberta de António José Seguro vai ter sede em Tomar

O Presidente da República tem agendadas reuniões em Tomar com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias. A deslocação continua na terça-feira, 7 de Abril, pelo distrito de Santarém, com visitas a Ourém, Ferreira do Zêzere e Mação.

António José Seguro inicia esta segunda-feira, na Sertã, a primeira Presidência aberta, dedicada a acompanhar a recuperação das zonas atingidas pelas tempestades, numa iniciativa que termina na sexta-feira em Leiria e contará com a presença do Governo. Depois de passar também por Oleiros, Proença-a-Nova e Vila de Rei, o primeiro dia termina em Tomar, cidade escolhida como sede desta Presidência aberta e onde decorrerá a habitual reunião semanal de trabalho entre António José Seguro e o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O Presidente da República tem agendadas, também em Tomar, reuniões com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias. A deslocação continua na terça-feira, 7 de Abril, pelo distrito de Santarém, com visitas a Ourém, Ferreira do Zêzere e Mação.

O dia 8 está reservado ao distrito de Coimbra, com passagens em Penela, Soure, Montemor-o-Velho e Coimbra. A Presidência aberta termina do distrito de Leiria, com visitas, no dia 9, a Batalha, Pombal, Pedrógão Grande e Alvaiázere, e, no dia 10, aos concelhos de Leiria e Marinha Grande.

À Lusa, fonte oficial da Presidência da República detalha que a iniciativa tem como objectivo permitir ao chefe de Estado, António José Seguro, “testemunhar os impactos das intempéries, escutar as populações e avaliar as necessidades de resposta e de recuperação das zonas sinistradas”. A mesma fonte adiantou que, durante estes cinco dias, o Presidente estará acompanhado no terreno por membros do Governo.

A primeira Presidência aberta de Seguro terminará na Marinha Grande com uma reunião entre os presidentes dos municípios dos quatro distritos visitados, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e a Estrutura de Missão para a Reconstrução da Região Centro do País.

Ainda durante Abril, Seguro “receberá no Palácio de Belém especialistas, em diferentes áreas, que permitam recolher mais informação e conhecimento sobre a realidade encontrada nos distritos visitados”. Durante a campanha eleitoral, António José Seguro tinha prometido que, se fosse eleito, faria a primeira Presidência aberta na zona Centro, fortemente afetada pelo mau tempo.