Segundo dia da Presidência aberta é dedicado ao distrito de Santarém

O Presidente da República dedica o segundo dia da sua primeira presidência aberta ao distrito de Santarém, terminando com a reunião semanal com o primeiro-ministro, em Tomar, após uma jornada de visitas a casas afetadas pelo mau tempo. Depois do primeiro dia ter sido dedicado ao distrito de Castelo Branco, António José Seguro vai passar pelos concelhos de Ourém, Ferreira do Zêzere, Mação e Tomar.

Tomar, escolhida como sede para esta presidência aberta, vai ser palco da habitual reunião semanal com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, a quem António José Seguro levará, entre outros temas, a exigência das populações para reabrir um troço da estrada nacional 2, entre Pedrógão Pequeno e Pedrógão Grande.

Antes deste encontro, marcado para as 17h00, o dia de Seguro começa às 10h00, em Ourém, para visitar casas afectadas pelas tempestades. Esta visita acontece no dia em que termina o prazo para apresentar candidaturas aos apoios destinados à reconstrução de habitações próprias e permanentes afetadas pelo mau tempo.

Depois, a comitiva segue para o Centro de Meios Aéreos de Ferreira do Zêzere e, pela hora do almoço, volta a visitar casas que ficaram danificadas pelo mau tempo, desta vez em Mação. Para as 16h00 está marcada a assinatura de um protocolo entre a Estrutura de Missão para a reconstrução da região centro do país e fundações, uma cerimónia que vai acontecer no núcleo museológico da Central Elétrica de Tomar.

No primeiro dia, o Presidente da República disse aos jornalistas que o seu objectivo com esta Presidência aberta era mostrar o que está atrasado e acelerar os apoios e apelou aos portugueses para que façam férias naquelas zonas. Para Seguro, que entre as muitas paragens do dia esteve o regresso um parque empresarial em Proença-a-Nova onde tinha estado como candidato presidencial, um dos seus deveres como Presidente da República é chamar a atenção para os atrasos nos apoios prometidos.

Na segunda-feira, as seguradoras informaram que já pagaram 303 milhões de euros em indemnizações por danos causados pelas tempestades de janeiro e fevereiro, calculando que os estragos cobertos superem 1.000 milhões de euros.