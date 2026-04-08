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Política | 08-04-2026 16:58

Câmara de Alcanena adjudica contrato a empresa de ex-vereadora e gera críticas

Câmara de Alcanena adjudica contrato a empresa de ex-vereadora e gera críticas
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Em causa está a contratação de serviços a uma empresa criada recentemente pela ex-vereadora Marlene Carvalho, que foi autarca até ao último Outono. Contrato de consultoria no âmbito da estratégia “Alcanena 2.0”, no valor de 55 mil euros, foi levado à reunião de câmara apenas para conhecimento, com críticas da oposição e até de ex-autarcas.

A Câmara Municipal de Alcanena, liderada por Rui Anastácio, eleito pela coligação PSD/CDS, celebrou um contrato de prestação de serviços com a empresa Marlene Carvalho, Unipessoal Lda., criada em Janeiro deste ano por Marlene Carvalho, que exerceu funções como vereadora até ao fim do anterior mandato. O contrato, no valor de 55.680 euros e com prazo de execução de 731 dias, foi formalizado a 27 de Março de 2026, por consulta prévia, e destina-se à consultoria estratégica para implementação e acompanhamento de parcerias de inovação, empreendedorismo e projectos comunitários no âmbito da estratégia “Alcanena 2.0”. O assunto foi levado à última reunião de câmara, a 6 de Abril, apenas para conhecimento e gerou críticas da oposição e de munícipes.
Na discussão do ponto, o vereador do PS Samuel Frazão criticou o facto de, nos documentos anexados, o executivo se ter limitado a referir que o procedimento de contratação cumpriu a legislação, sem apresentar esclarecimentos sobre o conteúdo e objectivos do projecto em causa.
Já no final da reunião, durante o período de intervenção do público, o ex-vice-presidente Alexandre Pires classificou a decisão como “eticamente reprovável”. “Atribuir uma consultoria a uma ex-vereadora não me parece eticamente sério, parece-me reprovável. Lutei muito para que esta câmara fosse eticamente irrepreensível e repugna-me o que aqui foi passado para conhecimento”, afirmou.

Leia a notícia completa na próxima edição semanal de O MIRANTE.

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