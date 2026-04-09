Alpiarça reforça meios para gestão de combustível

A Câmara de Alpiarça tem ao serviço um novo conjunto de meios destinados à gestão de combustível, no âmbito de um contrato de comodato celebrado com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). O equipamento para limpeza de mato e outra vegetação integra um tractor florestal pneumático, acompanhado de vários acessórios e alfaias, nomeadamente um destroçador de martelos e capinadeira de correntes.

Este reforço de meios permite aumentar a capacidade de intervenção do município na execução de faixas de gestão de combustível, contribuindo para a redução do risco de incêndio rural e para a protecção de pessoas, bens e ecossistemas. De acordo com o contrato estabelecido, a Câmara de Alpiarça assume a responsabilidade pela operacionalização, manutenção e utilização dos equipamentos, garantindo a sua plena funcionalidade ao serviço do território, assim como o cumprimento das metas anuais de intervenção definidas.