uma parceria com o Jornal Expresso
09/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 09-04-2026 15:00

Alpiarça reforça meios para gestão de combustível

Alpiarça reforça meios para gestão de combustível
Foto: Município de Alpiarça
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O equipamento para limpeza de mato e outra vegetação integra um tractor florestal pneumático, acompanhado de vários acessórios e alfaias.

A Câmara de Alpiarça tem ao serviço um novo conjunto de meios destinados à gestão de combustível, no âmbito de um contrato de comodato celebrado com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). O equipamento para limpeza de mato e outra vegetação integra um tractor florestal pneumático, acompanhado de vários acessórios e alfaias, nomeadamente um destroçador de martelos e capinadeira de correntes.
Este reforço de meios permite aumentar a capacidade de intervenção do município na execução de faixas de gestão de combustível, contribuindo para a redução do risco de incêndio rural e para a protecção de pessoas, bens e ecossistemas. De acordo com o contrato estabelecido, a Câmara de Alpiarça assume a responsabilidade pela operacionalização, manutenção e utilização dos equipamentos, garantindo a sua plena funcionalidade ao serviço do território, assim como o cumprimento das metas anuais de intervenção definidas.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Vale Tejo
    08-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região