uma parceria com o Jornal Expresso
09/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 09-04-2026 15:00

Autarcas da Chamusca dão sinal de união em reunião com alunos da Universidade Sénior

Autarcas da Chamusca dão sinal de união em reunião com alunos da Universidade Sénior
Presidente da Chamusca, Nuno Mira, reuniu com os alunos da universidade sénior - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Encontro entre o presidente da Câmara da Chamusca, Nuno Mira, o executivo da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande e os alunos da Universidade Sénior marcou mais um passo no reatamento institucional entre as duas autarquias, depois de anos de conflito.

Uma reunião entre o executivo da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, a Câmara da Chamusca e os alunos da Universidade Sénior surge como mais um sinal da reaproximação institucional entre as duas autarquias, depois de anos de conflito político e judicial em torno do futuro daquela valência. Em Fevereiro deste ano, O MIRANTE noticiou que câmara e junta tinham retomado o diálogo para discutir a eventual adesão da Universidade Sénior da Chamusca e Pinheiro Grande à rede concelhia, após um diferendo relacionado com o financiamento da instituição, que resultou muito por culpa das más relações entre os anteriores presidentes Paulo Queimado e Rui Martinho.
A convite do executivo da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, o presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Nuno Mira, reuniu com os alunos da Universidade Sénior para, juntamente com a vereadora Lisete Fidalgo, esclarecer dúvidas sobre a adesão à RUSCha – Rede das Universidades Sénior do Concelho da Chamusca. A iniciativa teve como objectivo recentrar o debate na resposta dada à população sénior e explicar as vantagens da integração numa estrutura concelhia mais articulada, num processo que pode representar o virar de página num dossier marcado por crispação nos últimos anos. “Importa realçar o fundamental: quando os autarcas se entendem, as pessoas ficam a ganhar”, afirmou Nuno Mira, sublinhando a importância de colocar os interesses dos alunos e da comunidade acima das divergências do passado. Para as autarquias, a cooperação entre município e união de freguesias é essencial para o desenvolvimento de projectos de interesse público.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Vale Tejo
    08-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região