PS pede explicações sobre obras paradas e habitação sem avanços no Cartaxo

O vereador do Partido Socialista na Câmara do Cartaxo, Ricardo Magalhães, confrontou o presidente João Heitor (PSD), na reunião do executivo de 19 de Março, com várias questões relacionadas com obras no concelho e com o atraso na área da habitação. Em cima da mesa estiveram o mercado de Vila Chã de Ourique, a Escola EB 2,3 Marcelino Mesquita, o Lago dos Patos e a Carta Municipal de Habitação.

Ricardo Magalhães quis saber em que ponto se encontra a empreitada do mercado e questionou mesmo a possibilidade de o empreiteiro ter abandonado a obra por falta de pagamento. João Heitor rejeitou essa hipótese, assegurando que os pagamentos foram feitos e recordando que a obra transitou do anterior executivo. Sobre a Escola EB 2,3 Marcelino Mesquita, Ricardo Magalhães pediu esclarecimentos quanto às intervenções previstas. João Heitor explicou que a primeira fase da requalificação vai centrar-se na protecção dos edifícios, com a aplicação de revestimento exterior cerâmico para resguardar o capoto, na resolução de infiltrações no piso superior e na pintura dos blocos. O presidente admitiu, contudo, que se trata de “uma intervenção curta para aquilo que a escola precisa”, sublinhando tratar-se apenas de uma fase inicial.

O Lago dos Patos também motivou perguntas do vereador socialista, que alertou para o facto de o espaço estar sem água e sem condições para acolher os animais. João Heitor atribuiu o problema à presença de roedores, que consumiam a comida dos patos e provocavam danos na estrutura do lago. O autarca reconheceu a necessidade de construir uma barreira de protecção em redor do espaço, mas não apontou uma data para a obra. Na área da habitação, Ricardo Magalhães quis ainda saber em que estado se encontra a Carta Municipal de Habitação, um processo que, disse, está parado. João Heitor reconheceu que houve três meses sem desenvolvimentos, mas garantiu que o processo será retomado em breve.