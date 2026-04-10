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Política | 10-04-2026 15:00

Alunos sentam-se na “cadeira do poder” e descobrem como funciona a Câmara de Ourém

Alunos sentam-se na “cadeira do poder” e descobrem como funciona a Câmara de Ourém
Presidente da Câmara de Ourém foi cicerone dos mais pequenos - foto DR
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Turma do 5.ºC da Escola Básica e Secundária de Ourém entrou no edifício-sede do município para uma aula fora da sala.

Os alunos da turma do 5.ºC da Escola Básica e Secundária de Ourém visitaram o edifício-sede do município para conhecerem de perto o funcionamento dos órgãos autárquicos e o papel das instituições democráticas no concelho. A iniciativa decorreu no auditório do município, no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, dedicada ao tema “Democracia e Instituições Políticas”, e permitiu aos estudantes contactar directamente com a realidade do poder local. Durante a sessão, os alunos colocaram questões ao presidente da Câmara de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, sobre o quotidiano das funções autárquicas, os principais desafios do cargo e as motivações para o exercício de funções públicas.
Além do contacto com o presidente do município, os jovens ficaram a conhecer melhor a estrutura e o funcionamento da câmara municipal, a organização dos seus órgãos e o trabalho desenvolvido pelo executivo. A visita serviu também para explicar o papel dos restantes órgãos do poder local e a articulação com as 16 freguesias do concelho. A acção contou ainda com a presença do vereador da Educação, Filipe Baptista, e enquadrou-se numa estratégia de aproximação dos mais novos às instituições, promovendo uma visão mais concreta sobre a democracia e a participação cívica.

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