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Política | 11-04-2026 21:00

Abrantes empossa novo Conselho Municipal de Segurança

Abrantes empossa novo Conselho Municipal de Segurança
Abrantes tem um novo Conselho Municipal de Segurança  - foto DR
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O concelho de Abrantes tem oficialmente um novo Conselho Municipal de Segurança, órgão que junta autarquia, forças de segurança, juntas de freguesia e várias entidades locais.

O novo Conselho Municipal de Segurança de Abrantes tomou posse na reunião do executivo municipal realizada a 27 de Março, formalizando a constituição de um órgão consultivo que pretende reforçar a cooperação entre entidades com intervenção no concelho. A cerimónia decorreu no auditório municipal e assinalou o arranque de uma estrutura considerada estratégica na articulação entre instituições com responsabilidades na área da segurança, proteção e coesão social. O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, sublinhou a importância deste conselho para a gestão do território e para a resposta aos problemas locais, destacando o valor da cooperação institucional.
O Conselho Municipal de Segurança é uma entidade de âmbito municipal com natureza consultiva, de articulação, informação e cooperação. Funciona como espaço de participação institucional de organismos públicos e parceiros sociais, com o objectivo de promover a inserção social, a segurança e a tranquilidade das populações. Integram este órgão o presidente da Câmara de Abrantes, que assume a presidência, ou o vereador com competência delegada, o vereador responsável pelo acompanhamento das questões de segurança, o presidente da assembleia municipal, os presidentes das juntas de freguesia, um representante do Ministério Público da Comarca, os comandantes da PSP e da GNR com competência territorial no concelho, os responsáveis pelo serviço municipal de protecção civil e pelos bombeiros, bem como representantes dos sectores social, cultural, desportivo, educativo e económico. O conselho inclui ainda um representante da ACE – Associação Comercial e Empresarial dos concelhos de Abrantes, Constância, Sardoal, Mação e Vila de Rei, um representante das estruturas da rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica sediadas no município e um representante das organizações ligadas à segurança rodoviária.

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