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Política | 11-04-2026 18:00

Azambuja aprova apoios para associações desportivas

Azambuja aprova apoios para associações desportivas
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Município deliberou a atribuição de subsídios ao Grupo Desportivo de Azambuja, Dancitrauteia e isenção de taxa à Escola de Karaté de Azambuja.

O executivo da Câmara de Azambuja aprovou a atribuição de um apoio financeiro de 1.433 euros ao Grupo Desportivo de Azambuja, destinado à secção de ginástica, para aquisição de paralelas assimétricas, ao abrigo do respectivo contrato programa de desenvolvimento desportivo.

Ainda na área do desporto, foi aprovado na mesma reunião, um apoio financeiro de 342 euros à associação Dancitrauteia para comparticipação nas despesas de inscrição dos seus atletas e de um delegado na Associação de Dança Desportiva de Lisboa.

Foi aprovada ainda a isenção do pagamento da taxa de aluguer do Pavilhão Municipal de Azambuja à EKA – Escola de Karaté de Azambuja, no valor de 40,01 euros, para a realização da 2.ª edição do evento “KDay”, destinado a atletas e familiares.

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