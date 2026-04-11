Moradores do Alto do Vale foram à reunião de câmara reclamar obras em ruas

Alguns moradores do Alto do Vale foram à última reunião do executivo da Câmara de Santarém queixar-se do mau estado de algumas vias dessa localidade da freguesia de Vale de Santarém, nomeadamente na Rua do Sobreiro e na Rua Pedro Álvares Cabral. Helena Bernardo abriu o período de intervenções destinadas ao público para questionar quais são as intenções do município para a Rua do Sobreiro, cujo piso se encontra “completamente degradado” e a necessitar de asfaltamento. A munícipe afirmou que já deu conta das suas preocupações à Junta de Freguesia do Vale de Santarém e lembrou que os impostos pagos pelos cidadãos, como o IMI, devem servir para resolver esse tipo de problemas, acrescentando que há mais de vinte anos que esse arruamento necessita de intervenção.

Outros dois moradores reforçaram as queixas, referindo que alguns residentes têm procedido à colocação de cimento e brita para tentar minorar o mau estado do pavimento na Rua do Sobreiro. Um problema que se acentuou com as tempestades do último Inverno e que motivou mesmo uma petição, subscrita por diversos moradores, dirigida ao município.

Em resposta, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, morador nessa mesma freguesia, refutou as críticas de que o município não tem feito obras no Vale de Santarém, revelando que no último ano foram investidos quase 500 mil euros só no arranjo de arruamentos. Acrescentou que existe um contrato de manutenção de estradas do concelho que, actualmente, está a dar prioridade a vias mais danificadas pelos efeitos do mau tempo.

João Leite considerou que o abaixo-assinado remetido pelos moradores do Alto do Vale “é muito pertinente” e reconheceu que as pessoas têm direito a ter acessos em condições. Deixou ainda a garantia de que o vereador do pelouro irá, com a sua equipa, avaliar a situação para posteriormente se intervir, enfatizando que não é possível acorrer a todas as necessidades ao mesmo tempo e pedindo mais alguma paciência aos queixosos.