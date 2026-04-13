Críticas ao reforço de quadros na Câmara do Cartaxo por concurso para técnico social

A abertura de um concurso para recrutamento de um técnico superior de serviço social para a Câmara Municipal do Cartaxo gerou discussão na reunião do executivo realizada a 2 de Abril. A proposta foi aprovada, mas contou com a abstenção do Chega, que levantou dúvidas sobre a opção da autarquia em reforçar os seus quadros. A vereadora Luísa Areosa criticou a decisão, defendendo que o município continua a privilegiar a contratação de pessoal para a estrutura camarária em vez de direccionar recursos para áreas que considera mais necessárias. “Há sempre procedimentos contratuais para a câmara, o Estado engorda mais”, afirmou.

Em resposta, o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, esclareceu que está em causa o preenchimento de uma vaga já prevista no mapa de pessoal do município. O autarca questionou ainda como poderia a câmara dar resposta às necessidades sociais do concelho sem dispor dos técnicos adequados para o efeito. O presidente reagiu com dureza às críticas da vereadora do Chega, acusando-a de confundir matérias distintas e de fazer “politiquice” em vez de apresentar contributos úteis para a resolução dos problemas. “Cada tiro, cada melro”, atirou João Heitor, durante a troca de argumentos no executivo. A deliberação acabou por avançar, mas o debate voltou a expor divergências políticas em torno da gestão dos recursos humanos do município e da forma como devem ser definidas as prioridades da autarquia.