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Política | 13-04-2026 12:00

Ourém garante apoio de 232 mil euros aos bombeiros e fecha protocolos até 2030

equipamentos bombeiros
foto ilustrativa
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Câmara de Ourém aprovou protocolos de cooperação com os Bombeiros Voluntários de Caxarias, Fátima e Ourém para o período 2026-2030, garantindo um apoio global de cerca de 232 mil euros no primeiro ano.

A Câmara de Ourém aprovou novos protocolos de cooperação com as três associações humanitárias de bombeiros voluntários do concelho para o quadriénio 2026-2030, assegurando um apoio financeiro regular destinado a cobrir despesas correntes e a reforçar a capacidade operacional das corporações. Os acordos, aprovados na reunião camarária de 6 de Abril, abrangem os Bombeiros Voluntários de Caxarias, Fátima e Ourém e representam, no primeiro ano de vigência, um encargo total de cerca de 232 mil euros para o município. Desse montante, 48.377,81 euros destinam-se à corporação de Caxarias, 54.815,87 euros à de Fátima e 128.806,32 euros à de Ourém. O valor será actualizado anualmente à taxa de 2,5%.
Segundo a autarquia, estes protocolos têm como objectivo garantir condições de funcionamento aos corpos de bombeiros, permitindo dar resposta às missões de protecção e socorro de pessoas e bens. Para além do apoio financeiro de base, os acordos prevêem ainda um apoio mensal ao investimento até 1.500 euros para aquisição de viaturas de socorro. Estão igualmente contempladas outras medidas de apoio, nomeadamente a contratualização dos seguros de acidentes pessoais dos bombeiros e dirigentes e o pagamento de subsídios de refeição aos operacionais integrados no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais. Com a aprovação destes protocolos para os próximos quatro anos, o município reforça o compromisso com as corporações do concelho, sublinhando o papel determinante que desempenham na protecção civil e na segurança da população.

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