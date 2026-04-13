Ourém reforça aposta no padel com apoio ao Grupo de Seiça

A Câmara de Ourém aprovou um protocolo de cooperação com o Grupo Desportivo e Cultural de Seiça para dar continuidade ao desenvolvimento da modalidade de padel no concelho. O acordo prevê um apoio financeiro até 7.500 euros para as épocas desportivas de 2026 e 2027 e garante também a disponibilização gratuita dos campos à população em períodos definidos ao longo do ano.

O protocolo estabelece ainda que os campos serão disponibilizados gratuitamente aos munícipes, mediante inscrição prévia numa plataforma criada para o efeito. Fica garantido um mínimo de oito horas semanais durante o período de inverno, entre Novembro e Março, e seis horas semanais no período de verão, entre Março e Outubro. Com esta medida, o município pretende não só incentivar a prática regular de actividade física, mas também facilitar o acesso da população a infra-estruturas desportivas, promovendo hábitos de vida saudáveis e uma maior proximidade entre os clubes e a comunidade.