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Política | 14-04-2026 15:08

Autarquia de Alenquer premiada por ambiente de trabalho positivo

Autarquia de Alenquer premiada por ambiente de trabalho positivo
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Índice de felicidade organizacional atinge 76%, segundo uma empresa portuguesa.

O Município de Alenquer foi distinguido com a classificação de “Excelente Bem-Estar e Felicidade Organizacional” (76%). Este galardão foi atribuído à autarquia no âmbito do projecto desenvolvido pela SCORING, uma empresa portuguesa especializada em certificação financeira e consultoria de gestão, em parceria com a Academia da Felicidade, responsável pela medição do Índice de Bem-Estar e Felicidade Organizacional (IBF).
A distinção, de acordo com a empresa, reconhece o investimento contínuo do município em políticas de valorização dos(as) trabalhadores(as), em iniciativas de promoção da saúde e bem-estar, na melhoria do clima organizacional e na criação de uma cultura interna positiva.

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