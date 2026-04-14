Autarquia de Alenquer premiada por ambiente de trabalho positivo

O Município de Alenquer foi distinguido com a classificação de “Excelente Bem-Estar e Felicidade Organizacional” (76%). Este galardão foi atribuído à autarquia no âmbito do projecto desenvolvido pela SCORING, uma empresa portuguesa especializada em certificação financeira e consultoria de gestão, em parceria com a Academia da Felicidade, responsável pela medição do Índice de Bem-Estar e Felicidade Organizacional (IBF).

A distinção, de acordo com a empresa, reconhece o investimento contínuo do município em políticas de valorização dos(as) trabalhadores(as), em iniciativas de promoção da saúde e bem-estar, na melhoria do clima organizacional e na criação de uma cultura interna positiva.