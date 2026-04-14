Política | 14-04-2026 15:08
Autarquia de Alenquer premiada por ambiente de trabalho positivo
Índice de felicidade organizacional atinge 76%, segundo uma empresa portuguesa.
O Município de Alenquer foi distinguido com a classificação de “Excelente Bem-Estar e Felicidade Organizacional” (76%). Este galardão foi atribuído à autarquia no âmbito do projecto desenvolvido pela SCORING, uma empresa portuguesa especializada em certificação financeira e consultoria de gestão, em parceria com a Academia da Felicidade, responsável pela medição do Índice de Bem-Estar e Felicidade Organizacional (IBF).
A distinção, de acordo com a empresa, reconhece o investimento contínuo do município em políticas de valorização dos(as) trabalhadores(as), em iniciativas de promoção da saúde e bem-estar, na melhoria do clima organizacional e na criação de uma cultura interna positiva.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1765
08-04-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1765
08-04-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1765
08-04-2026
Capa Vale Tejo
08-04-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região