Saldo de gerência de 24 milhões reforça orçamento da Câmara de Vila Franca de Xira

A Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira aprovou a integração do saldo de gerência de 2025, no valor de cerca de 24 milhões de euros, no orçamento municipal e grandes opções do plano 2026-2030. O ponto foi aprovado com abstenções das bancadas do Chega, CDU e Livre e votos favoráveis do PS, Coligação Nova Geração (PSD/IL) e António Inácio, presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa.

Segundo as explicações do presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), o valor foi canalizado para rubricas que dizem respeito à recuperação dos danos provocados pelo mau tempo, sendo que podem surgir novas alterações quando o Governo transferir para as autarquias as verbas relativas aos estragos decorrentes das intempéries.

A eleita pelo Livre, Adriana Castro considerou que a gestão financeira da autarquia deve ser prudente, mas não “com tantos milhões de euros por executar”, mas saudou o reforço em rubricas como a estabilização de taludes e recarga de pavimentos. Defendeu ainda um reforço de verba para as escolas do concelho e habitação. André Nunes, da CDU, referiu-se “a mais de um quinto do orçamento da camara por executar em 2025” e a necessidade do reforço ainda ser maior na recolha de lixo e requalificação de espaços verdes. Para o Chega, segundo Diogo Monteiro, o orçamento tem falta de visão estratégica e falha no reforço financeiro às juntas de freguesia.

Já David Alves, da Nova Geração, apontou falhas ao nível da execução orçamental e defendeu mais verbas destinadas às associações de bombeiros do concelho e um plano de recuperação do património. A eleita socialista, Rita Jesus, afirmou que o saldo de gerência “não traduz falta de execução”, até porque a taxa de execução da receita se cifra nos 99% e na despesa 84%. “Um orçamento elevado que atinge um patamar histórico, sendo o maior de sempre em vfx o que espelha uma governaçao sólida e eficaz”, sublinhou.