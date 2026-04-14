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Política | 14-04-2026 21:00

Saldo de gerência de 24 milhões reforça orçamento da Câmara de Vila Franca de Xira

Saldo de gerência de 24 milhões reforça orçamento da Câmara de Vila Franca de Xira
Fernando Paulo Ferreira - foto arquivo O MIRANTE
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Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira aprovou a integração de cerca de 24 milhões de euros do saldo de gerência de 2025 no orçamento do município. O assunto motivou críticas da oposição, que apontou falhas na execução orçamental e nas prioridades de investimento.

A Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira aprovou a integração do saldo de gerência de 2025, no valor de cerca de 24 milhões de euros, no orçamento municipal e grandes opções do plano 2026-2030. O ponto foi aprovado com abstenções das bancadas do Chega, CDU e Livre e votos favoráveis do PS, Coligação Nova Geração (PSD/IL) e António Inácio, presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa.
Segundo as explicações do presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), o valor foi canalizado para rubricas que dizem respeito à recuperação dos danos provocados pelo mau tempo, sendo que podem surgir novas alterações quando o Governo transferir para as autarquias as verbas relativas aos estragos decorrentes das intempéries.
A eleita pelo Livre, Adriana Castro considerou que a gestão financeira da autarquia deve ser prudente, mas não “com tantos milhões de euros por executar”, mas saudou o reforço em rubricas como a estabilização de taludes e recarga de pavimentos. Defendeu ainda um reforço de verba para as escolas do concelho e habitação. André Nunes, da CDU, referiu-se “a mais de um quinto do orçamento da camara por executar em 2025” e a necessidade do reforço ainda ser maior na recolha de lixo e requalificação de espaços verdes. Para o Chega, segundo Diogo Monteiro, o orçamento tem falta de visão estratégica e falha no reforço financeiro às juntas de freguesia.
Já David Alves, da Nova Geração, apontou falhas ao nível da execução orçamental e defendeu mais verbas destinadas às associações de bombeiros do concelho e um plano de recuperação do património. A eleita socialista, Rita Jesus, afirmou que o saldo de gerência “não traduz falta de execução”, até porque a taxa de execução da receita se cifra nos 99% e na despesa 84%. “Um orçamento elevado que atinge um patamar histórico, sendo o maior de sempre em vfx o que espelha uma governaçao sólida e eficaz”, sublinhou.

SMAS integram 4,4 milhões para redes de saneamento

Na mesma reunião extraordinária da assembleia municipal foi ainda aprovada a integração do saldo de gerência de 2025, no valor de 4,4 milhões de euros, no orçamento e Plano Plurianual de Investimentos dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira.
As verbas, de acordo com Fernando Paulo, vão ser canalizadas para a reabilitação das redes de saneamento, não se sabendo ainda a extensão das infraestruturas danificadas na sequência do mau tempo, porque as terras ainda não estabilizaram. O ponto foi aprovado com abstenções da bancada do Livre e da CDU. Os restantes autarcas votaram favoravelmente a proposta.

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