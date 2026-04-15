Azambuja aprova estudo para ligar a Nacional 3 à A1 em Vila Nova da Rainha

Ligação rodoviária à autoestrada vai ser reivindicada ao Governo após a realização de um estudo prévio que será entregue ao ministério das Infraestruturas. Pretensão antiga ganha nova força com a aprovação da proposta.

O executivo da Câmara de Azambuja aprovou, por maioria, uma proposta para a realização de um estudo prévio para a ligação rodoviária à A1 e requalificação do nó nascente da Estrada Nacional 3 em Vila Nova da Rainha. A proposta, apresentada pelo PSD na reunião camarária de 14 de Abril, foi aprovada com uma abstenção do Chega.

A vereadora social-democrata, Margarida Lopes indicou que é há muito conhecido o problema na Estrada Nacional (EN) 3, “um dos principais eixos logísticos do país”, onde diariamente circulam “milhares de veículos pesados com impacto directo na segurança rodoviária, no desgaste das infraestruturas e na qualidade de vida das populações”.

“O excesso de tráfego na EN3 continua sem solução estrutural. Ao longo dos anos foram sendo apresentadas ideias, mas nenhuma resolveu o problema. O que faz falta é uma ligação estruturante à A1 no eixo entre Vila Nova da Rainha e Azambuja que permita servir a zona empresarial e retirar tráfego da Nacional 3, melhorando o funcionamento de todo este corredor”, defendeu, acrescentando que essa ligação pode igualmente “desempenhar um papel determinante na viabilização de novos projectos de investimento empresarial nomeadamente em áreas a norte da autoestrada, reforçando a actividade e a competitividade do concelho”.

Margarida Lopes notou que numa visita a Azambuja, em período de campanha eleitoral, o ministro das Infraestruturas disse que a construção de uma ligação à A1 “é perfeitamente exequível” e que perante esse contexto “o município tem de se preparar, tem de ter uma posição, uma proposta e tem de ter trabalho feito” para pode “exigir soluções ao Governo”.

Além do estudo prévio para a definição da ligação rodoviária à A1 no eixo entre Vila Nova da Rainha e Azambuja, a proposta ambiciona a definição de uma solução para a construção de uma nova rotunda na Nacional 3 em Vila Nova da Rainha- “para acabar com um ponto crítico na segurança rodoviária”- e que se identifiquem as áreas adequadas para o estacionamento de veículos pesados nas freguesias de Azambuja, Aveiras de Cima e Vila Nova da Rainha, de modo a pôr término à “desorganização do território e problemas de segurança”. O trabalho, assim que estiver concluído, deve ser enviado ao Ministério das Infraestruturas e às Infraestruturas de Portugal.

O presidente do município, Silvino Lúcio (PS), afirmou que a ligação da autoestrada entre Aveiras de Cima e Vila Nova da Rainha “não é novidade”, estando prevista no Plano Director Municipal. Mas, admitiu, tem “muitas dúvidas que seja efectuada ainda para mais com o trajecto do TGV a passar” nessa zona. O socialista levantou ainda a questão do financiamento: “no mínimo são 10 milhões de euros, não estou a ver o Estado predisposto a pagar”.

O vice-presidente, António José Matos (PS), mais alinhado e esperançoso com a proposta, lembrou que há uma estrada junto a uma das empresas em Vila Nova da Rainha que “tem de ser acabada” que iria não só contribuir para a diminuição do tráfego de veículos pesados na EN3 e permitir a ligação à autoestrada. “É uma infraestrutura que defendemos há muito tempo e que pode ser um novo polo de desenvolvimento industrial”, disse.

Segundo avançou, “Azambuja produz por ano 2,1 mil milhões de euros que vão para o Estado que tem a obrigação de fazer a rotunda em Vila Nova da Rainha e de fazer aquela estrada por forma a ligar à autoestrada” e o “TGV não pode ser um impedimento”. O concelho de Azambuja, vincou, tem uma “plataforma logística que fornece toda a área metropolitana [de Lisboa], todo o centro e sul [do país], o que faz do problema do tráfego e da segurança rodoviária “um problema do país” e não apenas municipal. E referiu que é tempo de as estradas municipais pararem de estar sobrecarregadas com a circulação de camiões, defendendo a sua proibição.