Luísa Santos renuncia à Assembleia da Póvoa e Forte da Casa por divergências políticas

Ex-presidente da Assembleia da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, eleita pela Nova Geração, diz ter saído por não concordar com decisões do executivo.

Luísa Santos, eleita pela Coligação Nova Geração (PSD/IL), renunciou ao cargo de presidente da mesa da Assembleia da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. A O MIRANTE, Luísa Santos explica que deixou o cargo por motivos pessoais e políticos, numa situação que, diz, lhe provocou desgaste. “Pedi a renúncia ao cargo e ao mandato por não concordar que o orçamento da junta para este ano tenha sido chumbado (inclusive por mim) na assembleia de 30 de Dezembro de 2025 e depois tenha sido aprovado em assembleia extraordinária de Março”, refere a ex-autarca, acrescentando ainda que discorda do executivo e das políticas que estão a ser exercidas. “Prezo muitíssimo a transparência, a ética e a moral”, sublinha.

Luísa Santos foi doente oncológica há alguns anos, mas desmente que na origem da demissão e das ausências esteja novamente o cancro. Apesar de estar desiludida com o breve cargo que ocupou desde Outubro, diz que aprendeu com a experiência e não fecha a porta a um futuro regresso à vida política.

Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE