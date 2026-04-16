Coruche prepara reforço dos meios de socorro com nova ambulância e mais bombeiros

A Câmara de Coruche anunciou a instalação de uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) a funcionar 24 horas por dia e a abertura de concursos para a admissão de 10 novos bombeiros sapadores em 2026.

O município refere que a instalação da SIV no Centro de Saúde de Coruche está a ser preparada no âmbito de contactos com a tutela e com a Unidade Local de Saúde da Lezíria, explicando que esta valência permitirá “assegurar cuidados de emergência pré-hospitalar com profissionais de saúde diferenciados, durante todo o ano”.

Segundo a autarquia, esta medida resulta da “insistência do executivo municipal” junto da tutela e da Unidade Local de Saúde da Lezíria, no âmbito de vários contactos realizados ao longo do mandato para sinalizar “a degradação das respostas de saúde em Coruche”, marcada “pela escassez de médicos, pela inexistência de médico de família para uma parte significativa da população e pela redução dos serviços de atendimento”.

Em paralelo, decorrem “conversações com a Cruz Vermelha Portuguesa com vista à instalação, em Coruche, de uma equipa de emergência a operar igualmente 24 horas por dia”, de forma a reforçar a capacidade de resposta no concelho.