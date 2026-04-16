uma parceria com o Jornal Expresso
16/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 16-04-2026 11:43

Coruche prepara reforço dos meios de socorro com nova ambulância e mais bombeiros

Coruche prepara reforço dos meios de socorro com nova ambulância e mais bombeiros
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Medidas anunciadas pelo município incluem melhorias na resposta de emergência e investimentos em infraestruturas e equipamentos ao longo de 2026.

A Câmara de Coruche anunciou a instalação de uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) a funcionar 24 horas por dia e a abertura de concursos para a admissão de 10 novos bombeiros sapadores em 2026.
O município refere que a instalação da SIV no Centro de Saúde de Coruche está a ser preparada no âmbito de contactos com a tutela e com a Unidade Local de Saúde da Lezíria, explicando que esta valência permitirá “assegurar cuidados de emergência pré-hospitalar com profissionais de saúde diferenciados, durante todo o ano”.
Segundo a autarquia, esta medida resulta da “insistência do executivo municipal” junto da tutela e da Unidade Local de Saúde da Lezíria, no âmbito de vários contactos realizados ao longo do mandato para sinalizar “a degradação das respostas de saúde em Coruche”, marcada “pela escassez de médicos, pela inexistência de médico de família para uma parte significativa da população e pela redução dos serviços de atendimento”.
Em paralelo, decorrem “conversações com a Cruz Vermelha Portuguesa com vista à instalação, em Coruche, de uma equipa de emergência a operar igualmente 24 horas por dia”, de forma a reforçar a capacidade de resposta no concelho.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Vale Tejo
    15-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região