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Política | 17-04-2026 16:26

Benavente reúne pela primeira vez comissão de acompanhamento do novo aeroporto

Benavente reúne pela primeira vez comissão de acompanhamento do novo aeroporto
Foto: CMB
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Autarquia quer preparar resposta à escala do investimento e reforçar articulação com entidades envolvidas no processo.

A Comissão Interna de Acompanhamento da Câmara Municipal de Benavente ao projecto do Novo Aeroporto de Lisboa reuniu dia 16 de Abril, pela primeira vez, tendo decidido avançar com a análise de experiências comparáveis de instalação de infra-estruturas aeroportuárias, em Portugal e no contexto europeu.
Após um ponto de situação apresentado pela presidente da autarquia, Sónia Ferreira, os membros da comissão deliberaram ainda proceder à marcação de reuniões com diversas entidades e priorizar o reforço das equipas municipais, bem como a distribuição de tarefas pelos diferentes serviços da câmara.
Segundo a autarquia, estas medidas visam assegurar uma resposta adequada à dimensão do desenvolvimento perspectivado para o território com a construção do novo aeroporto, previsto para a freguesia de Samora Correia.
Antes da realização desta primeira reunião, Sónia Ferreira reuniu já com o ministro das Infra-estruturas, Miguel Pinto Luz, com a administração da ANA - Aeroportos de Portugal, com a Infraestruturas de Portugal (IP) e com a Estrutura de Gestão e Acompanhamento dos Projectos de Aeroportos (EGAPA), para troca de informações e ponto de situação sobre as diferentes valências do projecto.
A Comissão Interna de Acompanhamento pretende assegurar que o município assume um papel central na discussão e planificação das infra-estruturas associadas à construção do novo aeroporto, bem como na gestão do território, garantindo a defesa dos interesses do concelho e das suas populações.

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