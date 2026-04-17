Vereador do Chega em Torres Novas deixa partido e passa a independente

O vereador eleito pelo Chega na Câmara de Torres Novas, José Carola, anunciou em reunião do executivo a sua desvinculação do partido, passando a exercer funções como independente. Segundo disse informou o partido Chega da sua decisão e o presidente da Comissão Política Distrital que passa a exercer o seu mandato como vereador independente na Câmara de Torres Novas, deixando de ser representante do Partido Chega neste órgão autárquico, para o qual tinha concorrido em cabeça de lista como independente.

“Para todos os efeitos, sou vereador independente em funções”, referiu José Carola sem apresentar qualquer justificação política para a desvinculação do partido.

Nas eleições autárquicas de 12 de Outubro de 2025, o PS, que governa em minoria, obteve 34,64% dos votos, enquanto o PSD ficou muito próximo, com 34,18%. O Chega alcançou 13,49%. Com este resultado, PS e PSD elegeram três vereadores cada um, sendo a presidência da câmara assegurada pelo PS, enquanto o Chega elegeu um vereador, que agora passou a independente.

A intervenção de José Carola na reunião camarária motivou reacções no executivo municipal, nomeadamente do vereador social-democrata Tiago Ferreira, que afirmou não ter tido conhecimento prévio da decisão. Por sua vez, o presidente do município, José Trincão Marques confirmou ter recebido a comunicação por e-mail, explicando que optou por aguardar a sua divulgação em reunião pública. “Achei mais correto que fosse o senhor vereador a dar essa informação numa reunião pública”, declarou.

José Carola junta-se assim aos oito vereadores eleitos pelo Chega que deixaram o partido, de acordo com um balanço interno apresentado. Um dos casos ocorreu na região com a vereadora eleita pelo Chega na Câmara de Ourém, Rita Sousa, a renunciar ao mandato, numa decisão comunicada ao município a 4 de Março. Em Azambuja, Carlos Fonte, passou a eleito independente na assembleia municipal.