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Política | 19-04-2026 07:00

Cristina Pereira entra no executivo de Ourém para ocupar vaga deixada pelo Chega

Cristina Pereira entra no executivo de Ourém para ocupar vaga deixada pelo Chega
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Depois de semanas de indefinição e de recusas na lista do partido, Cristina Pereira é a nova representante do Chega no executivo da Câmara de Ourém, substituindo Rita Sousa, que renunciou ao mandato em Março.

Cristina Pereira é a nova representante do Chega no executivo da Câmara Municipal de Ourém, assumindo o lugar deixado por Rita Sousa, que apresentou a renúncia ao mandato no dia 4 de Março, alegando razões pessoais. A saída da então vereadora eleita pelo Chega abriu um período de incerteza quanto à substituição, num contexto marcado por recusas na lista candidata às últimas eleições autárquicas. Durante esse intervalo, a representação do partido ficou assegurada por Luís Alves, terceiro nome da candidatura.
A entrada de Cristina Pereira vem agora repor a presença efectiva do Chega no executivo camarário. A nova vereadora garante que pretende assumir uma oposição activa, centrada no acompanhamento da actividade da autarquia e na apresentação de propostas sobre matérias que considera prioritárias para o concelho. Entre os temas que diz querer acompanhar com maior atenção estão as consequências das recentes intempéries em Ourém, bem como a eventual proposta de realização de uma auditoria externa à gestão municipal.

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