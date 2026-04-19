Cristina Pereira entra no executivo de Ourém para ocupar vaga deixada pelo Chega

Cristina Pereira é a nova representante do Chega no executivo da Câmara Municipal de Ourém, assumindo o lugar deixado por Rita Sousa, que apresentou a renúncia ao mandato no dia 4 de Março, alegando razões pessoais. A saída da então vereadora eleita pelo Chega abriu um período de incerteza quanto à substituição, num contexto marcado por recusas na lista candidata às últimas eleições autárquicas. Durante esse intervalo, a representação do partido ficou assegurada por Luís Alves, terceiro nome da candidatura.

A entrada de Cristina Pereira vem agora repor a presença efectiva do Chega no executivo camarário. A nova vereadora garante que pretende assumir uma oposição activa, centrada no acompanhamento da actividade da autarquia e na apresentação de propostas sobre matérias que considera prioritárias para o concelho. Entre os temas que diz querer acompanhar com maior atenção estão as consequências das recentes intempéries em Ourém, bem como a eventual proposta de realização de uma auditoria externa à gestão municipal.