uma parceria com o Jornal Expresso
21/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 21-04-2026 20:09

Assembleia Municipal de Santarém muda sessões para o antigo Governo Civil

Assembleia Municipal de Santarém muda sessões para o antigo Governo Civil
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A próxima sessão da Assembleia Municipal de Santarém, marcada para 30 de Abril, já vai decorrer no novo espaço, deixando a Casa do Campino.

A Assembleia Municipal de Santarém vai passar a reunir-se no Salão Nobre do Comando Distrital da GNR, no edifício do antigo Governo Civil, deixando a Casa do Campino, e a próxima sessão, a 30 de Abril, já vai realizar-se nesse espaço.
De acordo com nota da Câmara de Santarém, a mudança resulta "de razões logísticas e operacionais", visando garantir melhores condições para a realização das sessões, "tanto para os eleitos como para os munícipes que acompanham os trabalhos da assembleia". A próxima sessão da Assembleia Municipal de Santarém está marcada para 30 de Abril, às 18h30.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Vale Tejo
    15-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região