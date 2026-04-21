Política | 21-04-2026 20:09
Assembleia Municipal de Santarém muda sessões para o antigo Governo Civil
A próxima sessão da Assembleia Municipal de Santarém, marcada para 30 de Abril, já vai decorrer no novo espaço, deixando a Casa do Campino.
A Assembleia Municipal de Santarém vai passar a reunir-se no Salão Nobre do Comando Distrital da GNR, no edifício do antigo Governo Civil, deixando a Casa do Campino, e a próxima sessão, a 30 de Abril, já vai realizar-se nesse espaço.
De acordo com nota da Câmara de Santarém, a mudança resulta "de razões logísticas e operacionais", visando garantir melhores condições para a realização das sessões, "tanto para os eleitos como para os munícipes que acompanham os trabalhos da assembleia". A próxima sessão da Assembleia Municipal de Santarém está marcada para 30 de Abril, às 18h30.
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