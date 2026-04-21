Assembleia Municipal de Santarém muda sessões para o antigo Governo Civil

A Assembleia Municipal de Santarém vai passar a reunir-se no Salão Nobre do Comando Distrital da GNR, no edifício do antigo Governo Civil, deixando a Casa do Campino, e a próxima sessão, a 30 de Abril, já vai realizar-se nesse espaço.

De acordo com nota da Câmara de Santarém, a mudança resulta "de razões logísticas e operacionais", visando garantir melhores condições para a realização das sessões, "tanto para os eleitos como para os munícipes que acompanham os trabalhos da assembleia". A próxima sessão da Assembleia Municipal de Santarém está marcada para 30 de Abril, às 18h30.