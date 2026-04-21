Duas candidaturas à liderança da concelhia do PS em Santarém

Há duas candidaturas anunciadas à sucessão de Diamantino Duarte como líder da concelhia do PS de Santarém: a enfermeira Raquel Cordeiro, actual número dois da concelhia, e o inspector tributário e aduaneiro Pedro Portugal. As eleições devem realizar-se em meados de Junho.

Raquel Cordeiro está no segundo mandato como eleita da Assembleia Municipal de Santarém, onde tem sido uma voz da oposição à gestão PSD no município, sendo a actual número dois de Diamantino Duarte. A candidata defende que “o Partido Socialista deve ser um espaço de inclusão, participação e renovação, capaz de mobilizar todas e todos os militantes para um projecto político forte, próximo das pessoas e preparado para os desafios que Santarém enfrenta”.

Acrescenta que a renovação que propõe “não significa esquecer quem construiu o partido até aqui. Pelo contrário, queremos valorizar o conhecimento, a experiência e o percurso dos militantes mais antigos, integrando-os plenamente no trabalho político da concelhia. Ao mesmo tempo, queremos abrir portas aos novos militantes, acolhendo-os, envolvendo-os e dando-lhes espaço para contribuir com novas ideias e novas energias”.

Pedro Portugal diz que decidiu avançar “na sequência de uma profunda reflexão sobre a situação política no concelho de Santarém, e no Partido Socialista em particular”. Adianta que a sua candidatura à concelhia “tem como objectivo dotar a concelhia do Partido Socialista de um novo modelo de gestão organizacional e política, aumentando assim significativamente a sua capacidade e qualidade de intervenção, motivando a participação activa dos militantes”. Outro objectivo que afirma como nuclear “é o de apoiar, de forma efectiva e com grande proximidade, a gestão (e oposição) autárquica, os nossos eleitos e candidatos”.

O candidato afirma que pretende “agregar o que de melhor o Partido Socialista tem”, colocando as competências pessoais e profissionais “ao serviço, não de interesses individuais ou grupais específicos, mas da sociedade em que estão inseridas”.

Contactado por O MIRANTE, o ainda presidente do PS em Santarém, Diamantino Duarte, confirmou que não se vai recandidatar e que não vai declarar apoio a nenhuma das candidaturas. E assumiu que preferia que houvesse uma lista de consenso entre as duas candidaturas, mas garante que não se vai meter nisso.