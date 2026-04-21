Ex-vice-presidente de Rui Anastácio foi à câmara pedir contas sobre lixo em Minde e refeições escolares

A última reunião da Câmara de Alcanena ficou marcada pela intervenção de Alexandre Pires, ex-vice-presidente de Rui Anastácio no anterior mandato, que foi à sessão pedir contas sobre vários problemas sentidos em Minde, com destaque para a limpeza urbana, a gestão de resíduos e a qualidade das refeições escolares. Durante o período de intervenção do público, Alexandre Pires recordou o compromisso assumido pelo presidente da câmara em apoiar a Junta de Freguesia de Minde na área da limpeza urbana, defendendo que a situação se agravou devido à falta de meios e à crescente pressão populacional. O antigo número dois do executivo alertou para a acumulação de lixo nas ruas e para a necessidade de reforçar campanhas de sensibilização para a correcta separação de resíduos, sublinhando que há pessoas que desconhecem o funcionamento dos ecopontos. Às críticas juntou-se também a munícipe Aldina Marques, que relatou problemas na sua rua, onde um contentor estará a ser usado de forma indevida por um vizinho, contribuindo para a desorganização no depósito do lixo.

Perante as questões levantadas, Rui Anastácio reconheceu que a limpeza pública em Minde “pode melhorar substancialmente” e admitiu que os meios actualmente disponíveis são insuficientes. O presidente da câmara revelou que o município já pediu uma proposta à Aquanena para avaliar possíveis soluções e garantiu que o problema está a ser analisado. O autarca referiu ainda que, apesar de existirem maus exemplos entre a população em geral, há situações que exigem um esforço acrescido de sensibilização junto de comunidades migrantes, defendendo a criação de equipas de rua para ajudar a corrigir comportamentos inadequados. Também o actual vice-presidente, Nuno Silva, confirmou que esta preocupação é transversal a vários municípios, adiantando que estão previstas campanhas de sensibilização da RSTJ e do município, eventualmente em formato bilingue.

Além da questão do lixo, Alexandre Pires pediu ainda esclarecimentos sobre a alimentação escolar em Minde, após queixas de pais sobre a qualidade das refeições. A vereadora com o pelouro da Educação, Clara Batista, explicou que o município reuniu com a empresa responsável e implementou novas medidas, entre as quais a reformulação das ementas e auditorias semanais com acompanhamento de um nutricionista. Segundo a autarca, os resultados têm sido positivos e o feedback da comunidade escolar tem sido favorável.