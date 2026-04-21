Hugo Costa avança sem oposição para liderar PS distrital de Santarém

Hugo Costa voltou a entrar na corrida à liderança da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista e fá-lo sem adversários. O deputado e actual presidente da estrutura anunciou a recandidatura com um discurso assente na continuidade, tentando consolidar a posição interna que foi reforçando nos últimos anos e apresentando-se como o rosto de um partido que quer continuar a mandar no distrito. Na base da candidatura está a ideia de um PS mais próximo das concelhias e mais centrado “nas pessoas”, na valorização do interior e na atração de investimento. Em comunicado, Hugo Costa sustenta que o mandato que agora termina ficou marcado pelo reforço da implantação territorial do partido e pela proximidade às estruturas locais, defendendo que a nova etapa deve juntar experiência, confiança e capacidade de preparar o futuro político do PS no distrito.

O dirigente socialista entende ainda que o momento político exige uma plataforma alargada de reflexão, debate e decisão, envolvendo militantes e simpatizantes na definição das prioridades da federação. A candidatura apresenta Sónia Sanfona como mandatária, Bruno Gomes como director de campanha, Manuel Jorge Valamatos como presidente da comissão de honra e Rui Hipólito como coordenador da moção global de estratégia. A recandidatura chega já respaldada por um sinal político de peso: o apoio dos 10 presidentes de câmara eleitos pelo PS no distrito, além das dirigentes Mara Lagriminha e Maria Augusta Queimado, das Mulheres Socialistas e da Juventude Socialista, respectivamente. A apresentação pública está marcada para 23 de Maio, em Tomar. As eleições para a federação realizam-se em Junho e o congresso distrital segue-se em Julho.