Orçamento Participativo rende duas novas carrinhas ao CAD da Póvoa de Santa Iria

O Clube Académico de Desportos (CAD), da Póvoa de Santa Iria, conta com duas novas viaturas para transporte dos seus atletas. Os veículos foram adquiridos pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no âmbito do “Orçamento Participativo – Entidades”, de 2022, pelo valor de 90.427 euros (IVA incluído), e foram formalmente entregues no dia 4 de Abril, na sede do clube.

Na ocasião, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, explicou a O MIRANTE que a entrega das carrinhas só ocorreu agora devido a “complexidades administrativas”, nomeadamente relacionadas com seguros. O município vai celebrar um contrato de comodato com o CAD, através do qual as viaturas, sendo propriedade da autarquia, ficam cedidas ao clube para usufruto. “As pessoas decidem os orçamentos participativos e as candidaturas são executadas nos dois anos seguintes. Neste momento, estamos já a trabalhar para o Orçamento Participativo de 2025, em que foram apresentadas 47 candidaturas, entre cidadãos e entidades associativas, que estão em análise técnica para depois irem à votação”, referiu.

As duas carrinhas vão servir para transportar os cerca de 150 jogadores de futsal do CAD, distribuídos por 11 escalões. O transporte para jogos e torneios conta habitualmente com a colaboração dos pais e dos treinadores, mas as novas viaturas vêm reforçar essa capacidade. “Vai aliviar bastante a situação, até mesmo no transporte de bolas e equipamentos. Normalmente, enchíamos os carros e quase não havia espaço. É necessário dar condições aos atletas”, sublinhou o presidente do clube, Paulo Barroca.

Paulo Barroca recandidata-se à presidência do CAD

O CAD assinalou recentemente 42 anos e deverá agendar, em breve, uma reunião para apresentação e aprovação do relatório de contas de 2025, seguindo-se a marcação de eleições para os órgãos sociais. Paulo Barroca já manifestou disponibilidade para continuar à frente do clube, após uma decisão “ponderada”. “Neste momento, o movimento associativo enfrenta uma crise tremenda, porque isto só dá trabalho. Mas estes 150 atletas merecem e estamos a crescer. Só este ano tivemos pelo menos mais três escalões”, afirmou.

O clube treina no pavilhão da sua sede e também no pavilhão da Cercipóvoa. Entre os próximos objectivos estão a realização de obras de melhoria nos balneários, através de candidatura a programas municipais, e o reforço das receitas.

Para além da sustentabilidade financeira, o CAD pretende consolidar o processo de certificação da formação, sendo, desde 2018, um clube de nível três. “Desportivamente, a prioridade é a formação, consolidar e fazer crescer os nossos atletas e garantir que a equipa sénior tenha uma forte presença de jogadores formados no clube. A nossa meta é que dois terços provenham da formação”, explicou o dirigente.