Ourém destaca-se entre os melhores nos serviços online municipais

Ourém destacou-se no panorama nacional da modernização administrativa ao conquistar o terceiro lugar no país no critério dos serviços online do IPIC25, um dos principais indicadores da presença digital dos municípios portugueses.

Ourém foi um dos municípios em maior evidência no estudo IPIC25, ao alcançar o terceiro lugar nacional no critério dos serviços online, num retrato que mede a presença digital das câmaras municipais portuguesas. O concelho do distrito de Santarém surge apenas atrás de Águeda e Proença-a-Nova neste indicador, afirmando-se como uma das autarquias com melhor desempenho na disponibilização de serviços digitais aos cidadãos.

O estudo, apresentado na segunda-feira, 20 de Abril, em Guimarães, atribuiu a liderança global da presença na Internet ao município de Valongo, seguido de Águeda e Coimbra. Ainda assim, a posição conquistada por Ourém no domínio dos serviços online assume especial relevância num contexto em que os investigadores alertam para a necessidade de reforçar a oferta digital das autarquias e de melhorar a experiência dos utilizadores.

Promovido pela Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, em parceria com a Universidade do Minho e a UNU-EGOV, o IPIC25 conclui que existe uma estabilização da maturidade digital dos municípios, com avanços na compatibilidade tecnológica e na descoberta de informação. No entanto, persistem fragilidades, nomeadamente na diversidade dos meios de pagamento electrónicos, na acessibilidade e nas ferramentas de participação cívica. É neste cenário que o desempenho de Ourém ganha peso. A classificação alcançada mostra que o município tem conseguido responder melhor do que a maioria das autarquias portuguesas na disponibilização de serviços digitais, um factor cada vez mais decisivo na relação entre administração local e munícipes.