Tomar, Barquinha e Benavente entre os municípios que garantiram maioria por acordo pós-eleitoral

Seis meses depois das eleições autárquicas, mais de duas dezenas de câmaras municipais do país transformaram executivos minoritários em maiorias absolutas através de acordos políticos, distribuição de pelouros e entendimentos com eleitos da oposição. Na região, os casos de Tomar, Vila Nova da Barquinha e Benavente colocam a região entre os exemplos de municípios onde a estabilidade governativa foi assegurada já depois do voto.

Em Tomar, a coligação AD (PSD/CDS), vencedora das eleições, ficou empatada com o PS em número de vereadores, com três eleitos para cada lado. Para garantir maioria no executivo, o presidente Tiago Carrão chamou à governação o vereador eleito pelo Chega, assegurando assim condições de estabilidade política no município nabantino. Também no distrito de Santarém, em Vila Nova da Barquinha, o PS alcançou um entendimento com a única vereadora eleita pelo PSD, num acordo assumido como forma de garantir “estabilidade governativa” no concelho. Já em Benavente, a presidente da câmara, Sónia Ferreira, eleita pela coligação AD, atribuiu pelouros ao vereador do Chega, Frederico Colaço Antunes, na sequência de um entendimento político destinado a assegurar “uma governação estável”.

Os três casos colocam a região no mapa nacional dos acordos pós-eleitorais que redesenharam a governação local depois das autárquicas de Outubro de 2025. A nível nacional, dos 308 municípios portugueses, 233 saíram das eleições com maioria absoluta, mas em mais de duas dezenas de câmaras a solução governativa só ficou fechada nas semanas e meses seguintes, através de negociações entre forças políticas adversárias ou com vereadores que entretanto passaram a independentes.