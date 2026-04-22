Mulheres Socialistas do Cartaxo organizaram jantar para debater igualdade e liberdade
Iniciativa promovida pelas Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos do Cartaxo reuniu dezenas de autarcas, militantes e simpatizantes num momento de reflexão sobre direitos, participação cívica e justiça social.
O Cartaxo recebeu o jantar “Igualdade em Liberdade” promovido pelas Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos (MS-ID) do concelho, que reuniu cerca de quatro dezenas de autarcas, militantes e simpatizantes num ambiente de convívio, partilha e reflexão política. Na sua intervenção, a coordenadora das Mulheres Socialistas do Cartaxo, Ana Bernardino, sublinhou que falar de igualdade em liberdade é "falar da vida concreta das pessoas, das oportunidades que ainda não são iguais e da responsabilidade que temos de agir para as transformar”, defendendo que a igualdade deve estar reflectida nas decisões políticas, nos orçamentos e nas prioridades de governação.
Ao longo da noite, foi ainda reforçada a ideia de que uma democracia só se cumpre plenamente quando a liberdade é acompanhada por igualdade real no quotidiano e que a construção de uma sociedade justa exige o envolvimento de todos. O encontro ficou também marcado por um momento de homenagem aos militantes socialistas falecidos desde o início do ano como Carlos Vilaça, António Justino, Joaquim Costa e Ricardo Duarte.
A iniciativa contou com a presença de Sónia Sanfona, presidente da Associação Nacional dos Autarcas do Partido Socialista, bem como do antigo presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, dos ex-presidentes da câmara do Cartaxo, Francisco Pereira e Pedro Ribeiro, além de vários autarcas do concelho.