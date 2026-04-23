Nelson Cunha rejeita críticas de “falta de rumo” e garante têm resultados concretos

Na última reunião de câmara do Entroncamento, realizada a 7 de abril, Nelson Cunha foi mais uma vez atacado com críticas de “falta de rumo”, mas desta vez adiantou avanços concretos nas áreas criticadas. Questionado sobre avanços nas áreas da educação, habitação e saúde, Nelson Cunha adiantou que vai ser iniciado este mês a revisão da Carta Educativa Municipal, a elaboração da Carta Municipal de Habitação e a Estratégia Municipal de Saúde.

O vereador Valter Bouça considerou que, apesar das expectativas criadas na campanha eleitoral, “não se nota uma mudança significativa”, sobretudo nas áreas que mais preocupam a população. Nelson Cunha rejeitou de imediato as críticas e sublinhou que a percepção dos cidadãos é diferente da do vereador. “Respeito a sua opinião, mas prefiro ouvir a opinião das pessoas, e aquilo que sinto nas ruas é que, para o tempo que estamos, temos feito um bom trabalho”, afirmou. O autarca apresentou de seguida vários exemplos de acções em curso, explicando que a câmara está a preparar a revisão da Carta Educativa Municipal, a elaboração da Carta Municipal de Habitação e a Estratégia Municipal de Saúde. “Vamos avançar este mês com o procedimento concursal com vista à aquisição de serviços especializados nestes temas”, garantiu. Sobre a habitação, destacou ainda a conclusão do dossier da Zona de Pressão Urbanística, “crucial para dar uma nova imagem e vivência à cidade”. Relativamente às escolas, disse que têm sido feitas vistorias surpresa mensais e anunciou também a intervenção nas casas de banho da Escola Secundária, que “não eram intervencionadas há 30 anos” e onde serão investidos oito mil euros. “Isto são resultados do trabalho de 150 dias, feitos não só por nós, mas por todo o pessoal técnico”, concluiu, reforçando que o objectivo é “melhorar o Entroncamento” e que a avaliação do vereador na sua opinião não corresponde ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido.