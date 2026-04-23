Utentes defendem continuidade na ULS do Médio Tejo e criticam indefinição do Governo

A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo (CUSMT) defendeu a recondução do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS), liderado por Casimiro Ramos, e criticou a demora do Governo em decidir sobre a continuidade da equipa de gestão. Para os utentes, esta indefinição está a criar instabilidade numa estrutura que abrange três hospitais e 35 unidades de cuidados de saúde primários. Em declarações à Lusa, o porta-voz da comissão, Manuel José Soares, alertou que a simples possibilidade de substituição da administração acaba por condicionar a actuação da equipa e pode prejudicar decisões estratégicas com impacto nos próximos anos. A seu ver, planear o futuro da ULS para 2027 e 2028 fica fragilizado enquanto não houver uma posição clara por parte da Direcção Executiva do SNS e do Ministério da Saúde.

O mandato do actual conselho de administração terminou formalmente em 31 de Dezembro de 2025, mas a Direcção Executiva do SNS garante que a equipa continua em plenas funções e habilitada a praticar todos os actos necessários ao regular funcionamento da instituição até ser tomada uma decisão sobre a sua recondução ou substituição. Num comunicado, a CUSMT sustenta que o trabalho desenvolvido no Médio Tejo “merece ter continuidade”, sublinhando os resultados obtidos na valorização das estruturas e o empenho demonstrado pela administração desde a criação da ULS e nos primeiros dois anos de actividade.

Casimiro Ramos recusou comentar as críticas dos utentes e a demora na decisão ministerial, limitando-se a confirmar que se mantém em funções. A ULS Médio Tejo gere os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas e presta cuidados a populações de 11 concelhos dos distritos de Santarém e Castelo Branco.