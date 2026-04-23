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Política | 23-04-2026 15:00

Utentes defendem continuidade na ULS do Médio Tejo e criticam indefinição do Governo

Utentes defendem continuidade na ULS do Médio Tejo e criticam indefinição do Governo
Casimiro Ramos - foto arquivo O MIRANTE
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Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo saiu em defesa da actual administração da ULS e acusa o Governo de arrastar uma decisão que pode travar investimentos e comprometer a estabilidade da instituição que serve cerca de 170 mil pessoas.

A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo (CUSMT) defendeu a recondução do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS), liderado por Casimiro Ramos, e criticou a demora do Governo em decidir sobre a continuidade da equipa de gestão. Para os utentes, esta indefinição está a criar instabilidade numa estrutura que abrange três hospitais e 35 unidades de cuidados de saúde primários. Em declarações à Lusa, o porta-voz da comissão, Manuel José Soares, alertou que a simples possibilidade de substituição da administração acaba por condicionar a actuação da equipa e pode prejudicar decisões estratégicas com impacto nos próximos anos. A seu ver, planear o futuro da ULS para 2027 e 2028 fica fragilizado enquanto não houver uma posição clara por parte da Direcção Executiva do SNS e do Ministério da Saúde.
O mandato do actual conselho de administração terminou formalmente em 31 de Dezembro de 2025, mas a Direcção Executiva do SNS garante que a equipa continua em plenas funções e habilitada a praticar todos os actos necessários ao regular funcionamento da instituição até ser tomada uma decisão sobre a sua recondução ou substituição. Num comunicado, a CUSMT sustenta que o trabalho desenvolvido no Médio Tejo “merece ter continuidade”, sublinhando os resultados obtidos na valorização das estruturas e o empenho demonstrado pela administração desde a criação da ULS e nos primeiros dois anos de actividade.
Casimiro Ramos recusou comentar as críticas dos utentes e a demora na decisão ministerial, limitando-se a confirmar que se mantém em funções. A ULS Médio Tejo gere os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas e presta cuidados a populações de 11 concelhos dos distritos de Santarém e Castelo Branco.

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